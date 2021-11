A casi una semana de la trágica muerte de su hermano, Arcángel hace inesperada petición

El cantante de reguetón quiere conocer a la mujer que provocó el sensible fallecimiento de Justin Santos

“Yo sé que esa señora necesita un abrazo”, expresó

¿Busca venganza? A casi una semana de la trágica muerte de Justin Santos, de 21 años de edad y quien falleció en un accidente automovilístico en el puente Teodoro Moscoso en Puerto Rico, Arcángel hace inesperada petición: quiere conocer a la mujer que provocó el sensible fallecimiento de su hermano.

El cantante de reguetón Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, ha utilizado sus redes sociales para abrir su corazón desde que fue informado de la partida de su hermano, pero en esta ocasión, sorprendió a propios y extraños con lo que comentó en revelador video.

“Yo nunca había sufrido tanto”, confiesa Arcángel

No pasó mucho tiempo para que el cantante se expresara tras la muerte de su hermano. En primer lugar, lo hizo por medio de sus historias de Instagram, pero días después no pudo más y se desahogó con sus seguidores: “Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo! Tan derrotado,tan perdido! Esto es nuevo”.

El artista reveló que su hermano ya se estaba convirtiendo en el hombre que siempre soñó: recto, leal “y con sus cojones bien puestos”: “Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti! Yo te observaba a la distancia cómo te comportabas y estabas siguiendo el patrón correcto mi hijo, mi hermanito, mi amigo, mi protector”.