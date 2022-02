Rastrear tu linaje y crear un árbol genealógico es una experiencia que une a las familias, es divertida, fascinante y educativa. Casi todas nosotras tenemos esas historias familiares fascinantes que han pasado de generación en generación, que hablan de ser descendiente de un gran líder o de una tribu nativo americana o de alguna otra persona distinguida, pero la verdad puede ser muy sorprendente. ¿Recuerdas cuando fue revelado que el presidente Obama es un primo lejano del vicepresidente Dick Cheney?

Una encuesta del 2007 de Ancestry.com encontró que: “Aunque Norteamérica es conocida como la nación de los inmigrantes, el 27% no sabe en dónde vivió su familia antes de llegar a Norteamérica”. En un estudio del 2014 de 23andMe, Katarzyna Bryc, una genetista de poblaciones de 23andMe, informó que: “Por ejemplo, el promedio del genoma afroamericano es del 73.2% africano, 24% europeo y 0.8% nativo americano, reporta el equipo en línea de hoy en The American Journal of Human Genetics. Mientras tanto, los latinos cargan un promedio de 18% linaje nativo americano, 65.1% linaje europeo (la mayoría de la Península Ibérica) y 6.2% linaje africano”. ¿Ya estás interesada?