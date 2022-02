Arath de la Torre revela toda la verdad en entrevista

Cuenta cómo ha sido lidiar con la depresión

Asegura que su corazón está triste por la muerte de su papá “Estoy igual de destruido” El conductor mexicano, Arath de la Torre habla en entrevista sobre sus problemas de depresión y la muerte de su padre ocurrida en diciembre del año pasado. El también actor hace dura confesión y revela lo difícil que ha sido para él vivir su duelo: “Estoy muy triste y la verdad, no creo superarlo nunca”. Desde hace varios años Arath de la Torre se ha consagrado como uno de los artistas más queridos por el público mexicano, y es que debido a su trayectoria realizada en diferentes áreas tales como; actuación, comedia y conducción, ha sabido ganarse el respeto de muchos de sus colegas. ¡Lo confiesa todo! Arath de la Torre habla sobre su depresión y la muerte de su padre Sin embargo, a pesar de que Arath de la Torre siempre se le ha visto con una gran sonrisa en su rostro, el mismo comediante ha sorprendido a todos al revelar en una entrevista que padece de depresión, y cuenta lo que vivió tras saber la muerte de su padre, asegurando que fue algo sumamente doloroso para él. “Yo llegó aquí al foro con una máscara para poder hacer mi trabajo, pero saliendo tengo mi vida, mis sufrimientos, mis dolores y mis pérdidas (…) Lo que pasó con mi padre es algo sumamente difícil, algo que es muy posible no pueda superar”, mencionó en dicha entrevista para la revista TVyNovelas.

Su contagio de COVID-19 por segunda ocasión Fue a través de una entrevista proporcionada a la revista mexicana TVyNovelas que Arath de la Torre hizo una gran confesión al revelar los problemas de depresión que ha sufrido en los últimos años, además de contar lo difícil que fue para él la muerte de su padre y las secuelas que tuvo tras contagiarse de COVID-19. Al inicio de esta entrevista, Arath de la Torre contó como fue su experiencia después de haberse infectado de COVID por segunda ocasión: [Hasta eso] todo salió bien porque estoy vacunado y creo que eso ayudó muchísimo, si acaso solo tuve dolor de cabeza y me dio tos fuerte un día, pero al siguiente no tenía nada y ya me sentía bien”.

Toda la familia de Arath de la Torre se contagió de COVID-19 El actual conductor del programa ‘Hoy’ argumentó que es un fiel promotor de la vacuna contra el COVID, ya que eso ayuda a que los síntomas no te den más fuerte: “La primera vez la pasé mal, sin embargo las dos veces ha ido todo bien, soy promotor de la vacuna porque evita que la gente se ponga grave y vaya al hospital”. Tras esto, Arath de la Torre reveló que a su esposa e hijos también se habían contagiado pero afortunadamente ya se encontraban mucho mejor: “Mi esposa tuvo fiebre y más achaques como dolor de garganta, tos y cuerpo, pero era porque no le había dado antes, a mis hijos les dio muy leve”.

Arath de la Torre habla sobre sus problemas con la depresión Después de asegurar que ya todos en su familia se encontraban bien tras haberse contagiado de COVID-19, Arath de la Torre hizo una dolorosa confesión y contó cómo se ha sentido tras haber revelado que sufría de depresión, afirmando que se la habían detectado mucho antes de la pandemia: “[la depresión] es algo que se ha disparado muchísimo con esta pandemia, pero a mí me la detectaron antes, y la verdad no me di cuenta de lo que tenía hasta que se detonó con un ataque de pánico que me llevó al hospital”, aseguró.

“Sufrí un ataque de pánico en plena grabación”; Arath de la Torre habla sobre sus problemas con la depresión El conductor señaló que ese ataque de pánico sucedió cuando se encontraba grabando la telenovela ‘Mi marido tiene más familia’: “Guardé silencio [en ese momento] porque he llevado un proceso de tres años con un doctor y ha mejorado muchísimo. La verdad, jamás imaginé que me fueran a diagnosticar eso, no sabía qué me estaba pasando, pensé que había sido un infarto”. “Desafortunadamente hay cosas con las que uno no puede: cuando vas a la chamba y pierdes a un familiar o te peleas o intentan asaltarte, y al día siguiente tienes que estar en un foro a las 7 de la mañana pase lo que pase”, comentó Arath de la Torre tras abordar el tema de su depresión.

“La depresión no avisa y puede llevar al suicidio”; Arath de la Torre El también actor mexicano les habló a todas aquellas personas que estaban pasando por su misma situación con la depresión, y les aconsejó que busquen a un especialista y hablen de estos problemas, por que “la depresión no avisa y puede llevarte incluso al suicidio”: “Háblenlo, que sus familias no la minimicen, porque la depresión no avisa y puede llevarte al suicidio o a tener tendencias y pensamientos negativos. Hablar ayuda muchísimo, no hay que quedarnos callados ni cegarnos ante esta enfermedad. Si están en tratamiento y le está yendo bien, no se confíen y ni lo dejen, poque es ahí cuando viene la tragedia”.

¿Cómo va con su tratamiento de depresión? Afortunadamente Arath de la Torre contó que el tratamiento que está tomando para combatir la depresión le ha estado funcionando muy bien, y los pensamientos negativos se han estado yendo poco a poco: “Es un tratamiento a largo plazo, pero todo ha ido mejorando (…) esa nube gris que te hace sentir que las cosas te van a salir mal o que algo malo va a pasar, todas esas cosas que sentía se quitaron”. El también actor reveló que no porque en televisión se vea feliz y haga aparentar que todo va bien con él quiere decir que es verdad: “Yo llego aquí con una máscara para poder hacer mi trabajo, pero saliendo tengo mi vida, mis sufrimientos, mis dolores y mis pérdidas, el fallecimiento de mi padre es uno de ellos…”

El fallecimiento de su padre; un duro golpe para Arath de la Torre “Mi padre acaba de fallecer, y es curioso porque yo veo a los cantantes y a los que son hijos de grandes artistas, los veo llorando y sufriendo, son figuras públicas y lloran en frente de las cámaras, se desahogan, y aunque mi padre no era famoso, era mi papá y yo estoy igual de destruido que ellos”. El presentador aseguró que a pesar de los problemas que le ocurren, siempre tenía que aparentar que no pasaba nada malo frente a las cámaras de televisión: “Sin embargo, tengo que llegar al foro, sonreír y decir que todo está bien, cuando por dentro estoy hecho pomada”.

“Estoy destrozado y mi corazón está muy triste” Para ir finalizando con su entrevista, Arath de la Torre hizo su confesión de cómo se sentí actualmente, y a pesar de que ya estaba bien, su corazón aún estaba triste por la muerte de su padre: “Ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mi papá, fue tan rápido, es un dolor inexplicable”. “Sí, estoy triste, y la verdad no creo superarlo nunca; los recuerdos, las palabras y saber que ya no está, todo eso me duele, me duelen mis hermanos y mi madre que quedó sola, viuda. Estoy muy triste, mi papá era ejemplar, nunca se vencía de nada y pese a su enfermedad siguió adelante”. Cabe destacar que fue en diciembre del 2021 cuando se dio a conocer la triste muerte de su padre, en ese momento todavía se desconocían las causas de su fallecimiento.