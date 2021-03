Enseguida, la conductora hispana que realizaba las preguntas tanto en inglés como en español preguntó sobre la última conversación con la esposa del Chapo. Sin embargo, de nuevo el abogado no contestó al señalar que él no iba a “violar la confidencialidad por que su audiencia quiere conocer los detalles del caso”.

Después, la conductora Arantxa Loizaga preguntó ‘lo que todos querían saber’ sobre la detención de Emma Coronel, ¿Se entregó o no? Sin embargo, el abogado no respondió con claridad sobre la situación y dijo que “era obvio” lo que había ocurrido.

¿Cómo están las hijas de Emma Coronel?

Una de las polémicas preguntas que hizo ‘estallar’ a Lichtman en la entrevista de Satcha Pretto de Despierta América, en esta ocasión pareció ‘no importarle’.

“Primero que nada el señor Guzmán está al tanto de lo ocurrido, y obviamente está muy preocupado por su esposa, muy preocupado por sus hijas”, declaró Jeffrey Lichtman.

¿Qué dijo la gente de las polémicas entrevistas?

Los comentarios no se hicieron esperar, y mensajes como: “Ella me pareció muy profesional, excelente, la de Despierta América no fue muy inteligente en las preguntas, no aprecié su profesionalismo, hay formas para hacer las preguntas, la felicito a la de hoy día”, “muy buena entrevista no como la de Despierta América”, “me pareció muy profesional la entrevista felicidades”, fueron abrumadores.

“Que bien, una verdadera profesional al hacer las preguntas al Abogado”, “tu entrevista fue muy profesional a Satcha la mandó a volar”, “me encanta Arantxa como periodista es la mejor, creo que es la única que podría ocupar el puesto de María Elena Salinas”, fueron algunos más que alabaron a la periodista hispana.

Sin embargo, algunos otros no pensaron de la misma forma. “Satcha le preguntó lo que la gente quiere saber”, “esta periodista fue muy suave con el. Me gustó Satcha preguntarle sin miedo muy bien Satcha”. “la reportera le tiene miedo no pregunta nada importante”, comentaron algunos usuarios.

