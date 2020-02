EE.UU. anuncia buena noticia de los aranceles para México

El país estaba investigando a México y emitió su veredicto

Las exportaciones de acero están fuera de ‘peligro’

Estados Unidos no gravará con cuotas compensatorias por dumping ni por subvenciones las exportaciones de acero, es decir no aplicará aranceles, al confirmarse que no dañaron su economía, informó la Secretaría de Economía de México.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) determinó el pasado 25 de febrero que las exportaciones mexicanas de acero no causaron daño a la industria de ese país, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado.

Dicha dependencia indicó que la decisión de la Comisión de Comercio fue tomada después de que el pasado 30 de enero, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) determinó que las exportaciones mexicanas de estructuras de acero se hicieron en condiciones de dumping y beneficiadas por subvenciones.

Las estructuras de acero investigadas incluyen ángulos, columnas, vigas y sus partes, tubos, bases y productos de acero inoxidable y al carbón que se usan en diversos sectores, como la construcción de edificios, plantas industriales e infraestructura, dijo la institución.

Las investigaciones del Departamento de Comercio y de la Comisión de Comercio son similares a las que de forma habitual y permanente lleva a cabo la autoridad de cualquier país, en materia de prácticas comerciales internacionales.

Excelente noticia. Acero mexicano queda exento de aranceles en EU. https://t.co/u56qJViF3M pic.twitter.com/OB4vkmN6ef — Rodolfo (@camaney19) February 27, 2020

Estas investigaciones no están vinculadas de manera alguna con la sección 232 aplicada a México de junio de 2018 a mayo de 2019, aduciendo razones de seguridad nacional.

En junio de 2018, Estados Unidos inició una guerra comercial con sus socios, aliados y competidores al anunciar el Departamento de Comercio la suspensión de la exención a la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio de la Unión Europea (UE), Canadá y México.

El Gobierno mexicano dijo entonces que respondería con “medidas equivalentes a diversos productos” agrícolas e industriales y publicó un decreto presidencial con efecto inmediato, que dispuso aranceles de entre 15 por ciento y 25 por ciento a productos de acero y agropecuarios originarios de Estados Unidos. En mayo de 2019, quitó los aranceles.

Según datos ofrecidos por la subsecretaria de Comercio Exterior, México tiene un déficit comercial con Estados Unidos de 2,000 millones de dólares en el acero y otros 2,000 millones de dólares en el aluminio.

Aranceles: Aseguran que T-MEC no reactivará economía

La ratificación del T-MEC elimina las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a México o terminar con el TLCAN, pero es poco probable que sea suficiente para reactivar las inversiones, consideró el diario Financial Times.

El diario británico destacó que un presidente radiante, Andrés Manuel López Obrador, les dijo a los mexicanos que esperaran empleos mejor remunerados y más inversiones.

El líder populista de izquierda ha argumentado que el renovado acuerdo comercial con EE.UU. y Canadá ayudará a revivir una economía en la que la inversión y la creación de empleo están en su punto más bajo en una década, el crecimiento se ha desplomado a cero y la confianza de los consumidores y las empresas está bajo tensión.