La publicación la acompañó con un mensaje para sus seguidores: “Llegó marzo, mi familia bella, deseándoles infinita salud. Pic by mi adorado director de fotografía de La dueña, y talentoso @mudodo. Se te extraña mudito, vámonos a filmar”.

La actriz y cantante mexicana compartió una fotografía sin ropa

Aracely Arámbula tina. Anteriormente la actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula comparte una fotografía “como Dios la trajo al mundo”, la cual impactó a sus seguidores y provocó todo tipo de comentarios al aparecer sin ropa, incluyendo los de varios famosos, como Maribel Guardia.

A través de sus redes sociales, la ex de Luis Miguel, de 45 años de edad, no dejó nada a la imaginación y subió una imagen a blanco y negro que a la fecha tiene más de 250 mil likes.

“Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar, mi Ara familia bella. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”.

