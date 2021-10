“¿Qué no tendrá otra cosa qué presumir? Cuánta falta de valores espirituales”, “Con tanta belleza y Luismi no se encantó”, “Bonita la magia de los bisturís”, “¿Ahora por qué a todas esas mujeres les ha dado por salir semidesnudas?”, “Y ni así Luis Miguel se casó con ella”.

Aracely Arámbula rehuye a la vacuna

En Acapulco, en un evento para celebrar el lanzamiento del programa de YouTube Do It, de la actriz Cinthya Coppelli, realizado hace algunas semanas, Aracely Arámbula aseguró que no se ha vacunado contra la Covid-19 y no piensa hacerlo por el momento.

“Yo por ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune, la verdad es que me quiero esperar. Siempre soy una persona a la que le gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor, venimos de una familia en la que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico, y sí queremos esperarnos un poquito”, explicó la ex esposa del cantante Luis Miguel.