A casi un día de haber compartido esta imagen, la cual está cerca de llegar a los 10 mil likes, “La Chule” tal vez no se imaginó el impacto que tendrían sus palabras entre los internautas, quienes la felicitaron por su iniciativa y le mandaron los mejores deseos.

“El señor (Luis Miguel) Gallego de ninguna manera se encuentra al corriente en el pago con el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la pensión a favor de sus hijos y no ha existido ninguna clase de contacto con él directamente, sino todo fue a través de su abogado”, aseguró Guillermo Pous, en entrevista.

Los momentos más oscuros de la vida de Luis Miguel salen a relucir en la serie de Netflix, pero hay otros también reales, muy recientes, que hablan de la ausencia de un padre hacia sus hijos. De acuerdo con el representante legal de su ex Aracely Arámbula, “El Sol” no ha brillado en el último año en cuanto al cumplimiento de la pensión alimenticia que por ley le corresponde a sus dos hijos menores, Miguel, de 14 años, y Daniel, de 12.

“Los cubre la señora, lo cual complica un poco la situación porque no pudiendo trabajar, es decir, no existiendo en este momento condiciones por la contingencia sanitaria, de donde tiene que echar mano es de sus ahorros”, señaló, “y se ha hecho cargo al 100 por ciento sin escatimar o que les haga falta absolutamente nada”.

“Lleva más de un año, poco menos de dos, que no ha cumplido, y la última vez que le pagaron a la señora Arámbula se retrasaron todo un año, es decir, le pagaron un año en retroactivo, pero no porque mes a mes hubieran cumplido”. Al día de hoy, indicó Pous, el 100 por ciento de los gastos que generan los dos hijos varones del cantante salen de la bolsa de su mamá, Aracely Arámbula.

Luis Miguel no tendría dinero para pagar la manutención

El representante legal indicó que cuando se trataba de buscar a Luis Miguel, a través de su abogado, la respuesta era que no hay dinero: “Al no tener contacto directo con él debemos suponer que lo que nos responde su abogado es verdad, es honesto, es decir, que efectivamente no hay dinero, independientemente de lo que nosotros sabemos”, añadió.

Pous no sabe si efectivamente el abogado comenta esta situación con el ídolo o si es un filtro tan hermético que ni siquiera esto llega a él y de esa forma se evade. Aunque algunos medios informaron que Luis Miguel estaba al corriente con dichos pagos, el abogado de la actriz lo negó.