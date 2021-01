A sus 45 años de edad, Aracely Arámbula sorprende a sus seguidores

La actriz y cantante mexicana comparte una fotografía sin ropa para recibir el 2021

“Eres un monumento a la belleza, qué bárbara, espectacular”, le expresó la también actriz Elizabeth Álvarez

En los primeros días del 2021, la actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula comparte una fotografía “como Dios la trajo al mundo”, la cual impactó a sus seguidores y provocó todo tipo de comentarios al aparecer sin ropa, incluyendo los de varios famosos, como Maribel Guardia.

A través de sus redes sociales, la ex de Luis Miguel, de 45 años de edad, no dejó nada a la imaginación y subió una imagen a blanco y negro que a la fecha tiene más de 250 mil likes.

“Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar, mi Ara familia bella. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”.

Nacida en el estado de Chihuahua, en México, Aracely Arámbula pidió a sus fans que no olviden que cada segundo de vida es un regalo.

“Si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice”.

Aparece sin ropa

Para concluir con su mensaje que acompaña a la foto en la que aparece “como Dios la trajo al mundo”, Aracely Arámbula dijo que comparte esta imagen, “su primera foto del año”, con todo el amor y talento de su amigo Uriel Santana, reconocido fotógrafo mexicano.

“Que el reflejo de su corazón sea el resultado de sus actos”, concluyó la actriz y cantante mexicana, quien es madre de los dos hijos varones de Luis Miguel y que a sus más de cuatro décadas luce mejor que nunca…

Da click en la página siguiente para más información…