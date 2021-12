Y por si las cosas no fueran a empeorar, la molestia de Aracely Arámbula incrementó aún más cuando uno de los reporteros abrió sin permiso alguno la puerta del automóvil en donde se encontraba uno de sus hijos, lo que provocó que rápidamente la actriz agarrara a su retoño y le tapara su rostro con una chaqueta, mientras gritaba: “¡Ciérrale, ciérrale! No puede hacer eso”.

Fue en las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se retomó la información de La Opinión, donde se asegura que el compañero de Lili Estefan tuvo que hacer esto a “regañadientes”, además de que la reportera María Hurtado fue quien habría abierto la puerta.

“Ahora están diciendo que la reportera nuestra, María, abrió la puerta del carro donde estaba bajándose Aracely Arámbula. Nosotros hemos hablado con nuestra reportera María que dice que ella no abrió la puerta y que si ella lo hubiera hecho, nos lo hubiera dicho. El video pudiera enseñar otra cosa. Pudiera ser ella, pero no se ve”, dijo Raúl de Molina.

“No estamos diciendo que no lo hicimos, o que no lo hizo la reportera del El Gordo y la Flaca o lo hicieron otras personas, estamos enseñando el video, y pudiera ser que lo hizo, ella nos garantiza a nosotros que ella no lo hizo y que había otra persona que abrió la puerta… Y si abrió la puerta está extremadamente mal. Si abrió la puerta nuestra reportera está muy mal hecho, y si fue así le pedimos disculpas a Aracely Arámbula”, finalizó.

Para terminar con su ‘explicación’ sobre lo acontecido con La Chule y sus hijos, Raúl de Molina expresó que, luego de consultar a varios abogados, le aseguraron que no es delito abrir la puerta de un vehículo, pero hostigar a menores de edad sí lo es. Tal parece que no estaba muy seguro de lo que hizo María Hurtado.

Seguidores reaccionan a las declaraciones del presentador

No pasó mucho tiempo para que seguidores de la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like reaccionaran a las disculpas que le ofreció Raúl de Molina a Aracely Arámbula, pero también notaron otros detalles: “Últimamente, me da la impresión de que Raúl de Molina siempre está molesto en el programa, como amargado”.

“Esa reportera debe pagar, si le hubieran hecho algo a ella no quiero imaginar”, “Lili (Estefan) dice: ‘No importa quien abrió la puerta’, justificando lo injustificable”, “Eso no fue disculpa, fue justificado a la reportera”, “La prensa son unos acosadores y todavía se indigna por acosar la vida privada de una persona, qué incoherencia de noticia, poco hizo por su privacidad”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).