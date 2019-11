View this post on Instagram

Un día muy especial para recordar y seguir amando a nuestra gente que ha partido al cielo hoy hace un año se fue mi amadisimo tío Tońo se abrieron las puertas para recibirlo y se que está en un lugar lleno de Amor y Paz 🙏🏻✨🍀 #bendiciones para todos nuestros muertos recordemos todo el AMOR y a vivir intensamente y dar todo lo mejor para ser recordados por las buenas acciones que hagamos y por los maravillosos momentos vividos #aserfelices #[email protected] #miarafamiliabella #AMOR #PAZ ✨🙏🏻✨