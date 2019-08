View this post on Instagram

Muy Feliz de compartirles el gran elenco de mi segunda temporada en esta maravillosa historia que viene con toda la fuerza y toda la pasión 🙏🏻✨ #AgradecidayFeliz por tener la fortuna de interpretar a mi adorada #AltagraciaSandoval con muchas ganas de que disfrutemos juntos esta gran serie que todo el elenco estamos haciendo con muchísima pasión 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🍀✨#[email protected] #Miarafamilia bella #Repost #LaDoña regresa y ellos están listos para contarte esta historia