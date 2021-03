Dueña de una espectacular belleza, Aracely Arámbula escribió lo siguiente para acompañar esta publicación, la más reciente en sus redes sociales: “Llegó la primavera, recordando el mar que me llena de alegría y me recarga de energía positiva”.

Aracely Arámbula, con tremendo escote

No es extraño que una actriz y cantante con el talento y belleza de Aracely Arámbula tenga miles, sino es que millones de admiradores, quienes coleccionan algunas de sus imágenes y videos más significativos, como esta foto en la que luce tremendo escote.

“No me fue tan mal sin ti, ni me faltaste, ni me doliste, ni me morí… Le debo tanto a las buenas malas noticias de nuestra reina”, escribió La Chule en esta publicación que a la fecha tiene más de 100 mil likes y comentarios de todo tipo.