Aracely Arámbula impacta en foto donde parece estar desnuda

La gente le contesta mensajes sobre la telenovela La Doña

En otra foto aparece con el actor David Zepeda

Una fotografía de la actriz Aracely Arámbula ha dado mucho de qué hablar, ya que aparece en una alberca posiblemente desnuda y en ella escribe un mensaje para promocionar su novela de Telemundo La Doña, pero también en otra se le observa muy juntita con el actor David Zepeda, quien interpreta a Navarrete.

El impacto de la fotografía es porque en la primera sale ella sola sumergida en una alberca y solo se le aprecia su rostro y debajo del agua se ve su cuerpo, que al parecer está desnudo. En esta postal colgó el siguiente mensaje: “Lista para vernos hoy en #LaDoña2 @telemundo 9pm/8 c pic by @dulxindovina”.

En la otra postal donde aparece con David Zepeda Aracely Arámbula manda el siguiente mensaje en su publicación: “Tantas cosas pasando en #LaDońa2 están listos para para el capítulo de hoy ? #Miarafamiliabella #Navarrete & #Altagracia #LaDońa2 pic by @dulxindovina”.

Estas imágenes fueron subidas por la actriz en su cuenta personal de Instagram @aracelyarambula y entre ambas ya había rebasado las 231 mil reacciones de sus seguidores y los mil 600 comentarios, la foto donde parecía estar desnuda fue una de las tuvo más audiencia.

La imagen de Aracely Arámbula que parecía estar desnuda tuvo gran aceptación en la gente sobre todo en el público masculino y uno de ellos le comentó: “Jesús santo, no manches, por Dios, eres arte, cómo una persona puedes ser tan perfecta, joder”.

Una más no tuvo piedad de Aracely Arámbula y su fotografía donde parece estar desnuda y dijo: “Eres hermosa, me fascinas Doña no necesitas maquillaje para verte linda, me fascina tu rostro. Y tu cuerpo es el complemento para esa belleza natural, y su mirada angelical. Que pase una linda noche”.

“Ahora eres una sirenita, me encanta. Eres la más linda, ¿Lo sabías @aracelyarambula?, fue otro de los comentarios de los hombre hacia la foto de la actriz donde parece estar desnuda.

“¿Cómo le haces para ser tan hermosa? Te adoro muchísimo”, “Tu cara tan linda pareces una muñeca de porcelana”, “Hermosas nalguitas amor, nos vemos mas tarde ok”, fueron de los mensajes más atrevidos que recibió Aracely Arámbula en la foto que parece estar desnuda.

Una persona muy intensa le escribió: “Yo te amo más Ara eres la mejor actriz que he conocido te sigo desde hace 5 años y me sigues gustando, nunca me harto de ti, saludos desde CDMX”.

“Yo la veo por internet porque en Telemundo Venezuela no la dan, Saludos”, “Hola hermosa modelo, espectacular hermosa mujer, figura hermosa glúteos, hermoso duro”, le dijo otro hombre atrevido.

Una seguidora de la telenovela no dudó en dar su opinión respecto al trabajo de Aracely Arámbula que parece estar desnuda: “Me encantó la primera temporada, estoy a la espera de la segundo acá por Perú”.

Incluso otras personas se atrevieron a preguntar lo siguiente de la telenovela: “Para cuando La Doña 2 en Netflix, urge. En Guatemala Telemundo días está y días no, a mi madre le urge solo la dejaron picada con los primero 5 capítulos”.