Página

1 de 4

Aracely Arámbula destapó sus curvas y lució un tremendo bikinazo

‘La Chule’ se descaró y presumió su figura a sus 44 años

Sin embargo, no contaba con la sensualidad de Angelique Boyer, quien se descaró y lució sus atributos sin brasier

Mientras Aracely Arámbula sorprendía a todos al presumir un candente bikini que resaltó sus curvas, Angelique Boyer hizo estallar las redes al aparecer desde la playa y sin brasier.

Está claro que Aracely Arámbula a sus 44 años y Angelique Boyer a sus 31, no tienen nada que envidiarles a jovencitas de menos de 30, y es que estas actrices que gozan de cuerpazos dignos de admirar y elogiar.

En esta ocasión, ambas mujeres decidieron ponerle ese toque de picardía a las redes sociales y encendieron el termómetro al lucir desde la playa.

Por su parte, Aracely Arámbula comenzó con el derroche de sensualidad al borde de una alberca con un espectacular paisaje.

La ex de Luis Miguel se recostó en los mosaicos de la piscina, dejando su figura al descubierto con un bañados de dos piezas en color verde.

Aracely Arámbula exhibió sus piernas, diminuta cinturita y pechonalidad mientras el mar de fondo engalanó la instantánea que no tardó en ser comentada por los usuarios.

Para acompañar el post, Aracely Arámbula destacó que se vienen importantes proyectos para esta semana: “Agárrenme porque no me voy… si no es porque esta semana comienza la gran aventura de nuestra Doña 2. Ay, gracias a Dios ya es real”.

Maribel Guardia fue una de las primeras en reaccionar ante la candente foto de la intérprete y escribió: “Princesa”.

Juan José Origel, también conocido como Pepillo Orige, dijo: “Qué bárbara, mi Chule”.

Andrea Martí fue otra de las famosas en sumarse a los elogios por la noticia de la actriz: “Qué emoción hermana”.

Y sus seguidores no tardaron en continuar con los elogios.

“Eres lo mejor de mi vida”, dijo uno.

“La cuerpa”, comentó otra, como es de costumbre en los mensajes hacia Aracely Arámbula.

“Y bueno, usted preciosa como siempre. Cuerpazo”, destacó una seguidora.

“Virgen de la caridad, qué bellezón de mujer”, mencionó otro.

“Por Dios”, “Cuerpazo, me encantas. Aracely Arámbula, cuidado, que los bombones al sol se derriten”, “Eres perfecta. Te amo”, “Eres una Diosa”, “No manches, qué bella eres”, “Dios mío, me morí”, “Me caso”, “Me matas”, “Mujer hermosa”, “Me fascina ese cuerpo”, “Te amo”, “Tanta belleza”, “Diosa”, “eres arte”, “estás hermosísima, espectacular, sexy”, “tanta perfección”, “mi Sirena”, “derrochas belleza”, “la perfección se llama Aracely Arámbula”, fueron otros piropos recogidos.

Pero cuando la intérprete de ‘La Doña’ parecía hacer sucumbir a todos, Angelique Boyer hizo estallar las redes al subir de nivel el erotismo y sensualidad.

Y es que la nacida en Francia y naturalizada mexicana hizo gala de sus encantos como pocos esperaban, y desde la Riviera Maya se descaró en una postal.

En la imagen subida a su cuenta de Instagram, Angelique Boyer se recostó boca arriba, a orillas del mar y luciendo unas piernas de infarto con un bikini en tonos oscuros.

Pero lo que más llamó la atención, fue que la actriz se destapó y el brasier que debería ir en la parte superior de su bikini desapareció, dejando sus encantos al descubierto y solo tapándolos con su mano.