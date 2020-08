“Gomita” sube la temperatura en redes sociales.

No le importa ser atacada en publicaciones por seguidores.

Al natural es mejor, Araceli “destapa su intimidad”.

Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, constantemente ha utilizado sus redes sociales para mostrar su escultural cuerpo, que hasta la fecha, le ha costado mantener, tanto en alimentación, como en forma y mostrando una gran disciplina. “Gomita” se ha destacado en redes sociales por compartir su vida cotidiana, rutinas de belleza y de ejercicio a todos su fans, siempre luciendo sensual y simpática como se caracteriza.

La ex- payasita del programa “Sabadazo”, siempre distinguida por sus atuendo atrevidos y por publicar fotografías mostrando su curvas prominentes, ha dejado a todo atónitos este fin de semana, al postear una imagen que permite adentrarse a su vida de manera más íntima.

Con 2.3 millones de seguidores en Instagram, Araceli Ordaz “Gomita” ha levantado su fama, ya no solo por las historias polémicas que han rodeado su vida laboral, desde el cambio físico total en el que se ha sometido a base de operaciones, si no por la constancia presencia en plataformas y redes sociales como YouTube e Instragram principalmente, teniendo un acercamiento único con el público que la sigue y sus fans más allegados.

Con interacciones en vivo, preguntas y respuestas, tips de maquillaje, colocación de extensiones, cambios de looks constantes, fotografías familiares, viajes de trabajo o placer y frases inspiradoras y de reflexión, Araceli Ordaz, trata de captar la atención de sus seguidores mas fieles y de conseguir aun más “gomi-fans”. Y que mejor fórmula que explotando su belleza inigualable y levantando pasiones a diestra y siniestra y dejando todo esto a la posteridad en su álbum de Instagram.

Acostumbrada a recibir elogios y también comentarios negativos , la polémica Araceli Ordaz, no teme a las criticas y “haters”, por lo que muchas veces rebasa los limites, provocando la risa, molestia o adoración del público. Para “Gomita” exponerse tal y como es, no es un problema, ya que ella se define como una “persona real” y no se detiene a la hora de responder comentarios que no le gustan.

Sin pena y sin miedo la última publicación de la controversial ex-comediante, dejó a seguidores boqui-abiertos, posando ¡tal y como la verías si hubieses dormido con ella!.