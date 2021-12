El rapero Drakeo The Ruler habría sido apuñalado en el cuello durante un concierto en California.

Al parecer, un grupo de personas atacó al rapero Drakeo The Ruler detrás del escenario.

Debido al dramático suceso, los artistas Snoop Dogg y 50 Cent cancelaron sus presentaciones en el festival musical. Un concierto se tiñó de sangre. El rapero conocido como Drakeo The Ruler fue apuñalado durante el festival de música Once Upon A Time In LA, en California, lo que llevó a los organizadores a cancelar el resto del evento, donde también iban a presentarse los famosos raperos Snoop Dogg y 50 Cent, reseñó el New York Post. El rapero Drakeo fue apuñalado cuando estaba en la zona detrás del escenario poco antes de las 9.00 de la noche del sábado 18 de diciembre, hora local, y fue trasladado a un hospital local en estado crítico, informó Tomas Mier, periodista de People, en Twitter. Apuñalan al rapero Drakeo durante concierto e informan cómo se encuentra De acuerdo con el reporte del diario Los Angeles Times, una fuente “con conocimiento directo del incidente” le aseveró que el rapero Drakeo, cuyo nombre real es Darrell Caldwell, fue atacado por un grupo de hombres en el área de bastidores y resultó gravemente herido. La policía de Los Ángeles confirmó en un mensaje en Twitter que se había producido un incidente en el festival musical, lo que dio por concluido el evento antes de tiempo. Las autoridades mencionaron que la Patrulla de Carreteras de California estaría ayudando en su investigación.

Detallan dónde fue atacado el rapero Drakeo Luego el festival Once Upon a Time in LA anunció a través de su cuenta oficial de Facebook que el concierto había terminado antes de tiempo, e instó al público a dirigirse a las salidas para retirarse. Según el New York Post, el festival se celebraba en el área del Banc of California Stadium, en el Exposition Park de Los Ángeles, donde estaba previsto que también actuaran populares artistas de hip-hop como Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent y YG. El medio local Ktla TV, citado también por Fox News, indicó que autoridades del Departamento de Policía de los Ángeles detallaron que el cantante sufrió una herida de arma blanca en el cuello al momento en que fue atacado por el grupo de hombres en la zona de bastidores.

Tras ataque al rapero Drakeo, cancelan resto del concierto El Times reseñó que Live Nation, empresa dedicada a la venta de boletos en Estados Unidos, manifestó en un comunicado: “Hubo un altercado en la calzada detrás del escenario. Por respeto a los implicados y en coordinación con las autoridades locales, los artistas y los organizadores decidieron no seguir adelante con los sets restantes, por lo que el festival terminó una hora antes”. Un video publicado en las redes sociales mostraba a los asistentes trepando por una valla para salir del concierto después de que se reportara que el rapero Drakeo fue apuñalado detrás del escenario, mencionó el reporte de Fox News publicado en la madrugada del domingo.

Difunden presunto momento en que el rapero es atendido en el suelo tras ser apuñalado (pulsa en la imagen) Al igual que otras cuentas en esta red social, el usuario @ViralShid publicó en Twitter el presunto momento en que el artista es atendido en el suelo por los funcionarios luego de que lo apuñalasen. Por otra parte, el rapero Drakeo, de 28 años, fue absuelto en 2019 de un cargo de asesinato por un incidente ocurrido en 2016 en Carson, California, que dejó a un hombre de 24 años muerto. También fue absuelto de cinco cargos de intento de asesinato y de conspiración para cometerlo, detalló el reporte del Post. Los fiscales del condado de Los Ángeles intentaron entonces volver a juzgar al rapero Drakeo por cargos relacionados con el mismo asesinato, pero se resolvió en un acuerdo de culpabilidad. El artista salió de la cárcel en noviembre de 2020 después de pasar tres años en prisión, desde donde grabó el álbum completo titulado “Thank You for Using GTL”, el cual obtuvo grandes elogios en 2018, indicó el Post.

Cantante cubano muere en pleno escenario El cantante cubano Vicente Feliú falleció a los 74 años de edad mientras se encontraba presentándose en concierto. La hija del trovador anunció su muerte a través de redes sociales mencionando que se encontraba interpretando una de las canciones más exitosas de su lista cuando pasó el trágico suceso. Diversas figuras del espectáculo han dado su opinión al respecto e inclusive de la política, como Andrés Manuel López Obrador quien anunció su fallecimiento y dio el pésame a la familia del cantante. El trovador, se encontraba presentándose en La Habana, Cuba, de donde era originario. Lamentablemente, tanto él como su hermano, fallecieron de la misma causa.

PIERDE LA VIDA EN PLENO ESCENARIO En pleno escenario, mientras interpretaba “La Bayamesa”, falleció el cantante Vicente Feliú a los 74 años de edad. De acuerdo con la información de los medios, su muerte fue causada por un infarto en su querida Cuba; la encargada en dar a conocer la noticia, fue su hija Aurora de los Andes, quien anunció la partida de su padre a través de Facebook. El trovador, es reconocido por ser parte de la llamada Nueva Trova en Cuba, donde figuras como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola también formaron parte. La muerte de Vicente Feliú, tomó por sorpresa a sus familiares ya que no se conocía que padeciera del corazón; lamentablemente, su hermano había fallecido de lo mismo.

¿Quién confirmó la noticia? Fue a través de redes sociales, que la hija del trovador anunció la triste noticia de su partida. Aurora de los Andes, anunció en su perfil de Facebook que su padre había fallecido mientras interpretaba “La Bayamesa”. El intérprete, perdió la vida a los 74 años de edad y su hija, mencionó que falleció en uno de los sitios que más amaba: el escenario. “Estaba en un escenario. Empezaba a cantar La Bayamesa. Se fue en toda su estatura y con el corazón más grande que el pecho. Te amo, papá. Te amo!!!”, anunció en la publicación de Facebook la hija del trovador. Poco después, la joven compartió una fotografía con el cantante y escribió: “Abrazarte así. Quedarme en ese abrazo, para siempre. Te amo con todo mi ser.”, las muestras de cariño no han parado desde ese momento. Archivado como: Fallece cantante Vicente Feliú

Lamentan su fallecimiento El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció la pérdida del trovador y mencionó que era una gran pérdida para Cuba debido a la importancia que tuvo en la isla caribeña. El mandatario cubano, envió sus condolencias a la familia del cantante y señaló que el país estaba de luto por su pérdida; una de las canciones que tuvo más impacto en Cuba, fue “Créeme” que se volvió un símbolo en la nación. “Muy triste golpe en el alma de la Patria, muerte repentina de Vicente Feliu. Tocaba acordes de “La bayamesa” cuando falló su corazón. Que su emblemático “Créeme”, sus Guevarianas, sus Auroras y su honda lealtad a la Revolución, nos iluminen siempre. Adiós, querido amigo.”, señaló el presidente de Cuba en un tuit. Archivado como: Fallece cantante Vicente Feliú

Fallece cantante Vicente Feliú: Andrés Manuel López Obrador, lamentó su fallecimiento El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador escribió unas palabras en su honor mencionando que su música logró que varios tomaran consciencia sobre las causas justas. Es bien sabido, que Vicente Feliú estaba comprometido con la causa revolucionaria que surgió en Cuba y su apoyo a la nación. "No solo la formación política nos vuelve conscientes y comprometidos con las causas justas, también el arte, la literatura y la música. Por eso voy a extrañar al maestro Vicente Feliú. Escuchen esta canción de su autoría, cantada con Silvio Rodríguez.", escribió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a través de redes sociales.