La escuela no describió el incidente como un “apuñalamiento”, pero dijo que el “evento desafortunado” involucró “un cuchillo”. “Dos estudiantes estuvieron involucrados en un altercado que involucró un cuchillo”, dijo el distrito, y agregó que fue un “evento desafortunado” y agregó que “el estudiante involucrado ha sido detenido, se está proporcionando atención médica y el edificio de la escuela es seguro”, dijo el distrito.

Una escuela secundaria en Indianápolis canceló las clases y envió a los estudiantes a casa el miércoles en la mañana después de que dos jóvenes estuvieran involucrados en un “altercado matutino con un cuchillo”, dijeron las autoridades , de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

Justo cuando se confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos niños y dos adultos muertos a balazos, se confirmó la detención de un estudiante de una escuela secundaria de Indianápolis luego de que otro resultara apuñalado, informó The Sun.

Encuentran a 2 adultos y 2 niños muertos a tiros dentro de una casa

La noticia del apuñalamiento llegó al mismo tiempo en que las autoridades confirmaron el hallazgo de dos adultos y dos niños muertos a tiros dentro de una casa en el noreste de Ohio. Los cuerpos fueron encontrados alrededor de la 1:15 de la tarde del martes, cuando los oficiales fueron a la casa de Avon Lake para realizar un control de bienestar, informó AP.

No está claro cuándo ocurrieron los disparos o qué provocó la violencia, pero las autoridades creen que las muertes son el resultado de un asesinato-suicidio. Los nombres de las cuatro personas no se dieron a conocer y las autoridades no han dicho si todas estaban relacionadas.