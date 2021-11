El proyecto de ley estipula bonificaciones de hasta $ 2,000 para los trabajadores esenciales de Massachusetts, pero estos deben cumplir con ciertos requisitos para ser elegibles a la ayuda. Por ejemplo, que el ingreso familiar no superare el 300% del nivel de pobreza federal, apuntó CBS Boston .

Esto aun no ha sido definido por las autoridades, aunque la legislación adelanta que podría llegar el año próximo en forma de un crédito fiscal reembolsable por única vez. Lo cierto es que el panel asesor tiene hasta el 1 de febrero de 2022 para presentar sus recomendaciones sobre la elegibilidad. Es decir que los bonos llegarían tiempo después, cuando hayan definido quienes son las personas elegible.

¿Cuántos pagos quedan este año?

Al IRS solo le queda pendiente por entregar el cheque de noviembre la semana que viene y el cheque de diciembre, que sería el último, y se emitiría el próximo 15 de diciembre de 2021. Con la ayuda del Crédito Tributario por Hijos llegando a su fin muchos rezagados podrían pensar que llegan tarde, pero no.

Si su familia es elegible para la ayuda y no se había registrado en el sistema del IRS para recibir los cheques, aun puede hacerlo. Eso sí, es probable que el pago ya no le llegue este año, pero en 2022 recibirá un ‘jugoso’ cheque con el monto completo que le corresponda, apuntó The Sun.