Podrían aprobar cheque de $7,200 dólares para el año 2022

$7,200 DÓLARES EL AÑO QUE VIENE. La ayuda económica del Crédito Tributario por Hijos aun no termina para los beneficiarios y es que las autoridades podrían aprobar un cheque de hasta $7,200 dólares para entregar a las familias estadounidenses en el año 2022.

¿Cómo funciona el Crédito Tributario por Hijos?

Según la legislación aprobada en marzo, esta año las familias recibirán hasta $ 3,600 por cada niño menor de 6 años y hasta $ 3,000 por cada niño entre 6 y 17 años. La primera mitad de ese dinero llegará a través de los seis pagos mensuales adelantados de julio a diciembre. Los padres tendrán que reclamar los $ 1,800 dólares restantes el año que viene cuando presenten su declaración de impuestos 2021.

Para determinar su elegibilidad, el IRS está utilizando la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.