Bienvenido a Ask Clark, una columna diseñada para contestar tus preguntas financieras de la mano del experto en finanzas Clark Howard. ¿Apple Pay es más seguro que Zelle? Lisa de Washington: “He estado usando Zelle durante años, y estoy asustada. ¿Apple Pay es más seguro?

La opinión de Clark en cuanto cuál brinda mayor seguridad

Clark dice: “Es una herramienta algo diferente, pero efectivamente es una alternativa muy bien pensada”. No es sorpresa que el usuario podría estar “asustado” al usar Zelle. Dentro de la aplicación de Zelle, no hay forma de pedir un reembolso. Sólo puedes cancelar un pago si el receptor no ha está inscrito en Zelle. No sólo Apple Pay es una alternativa segura ante Zelle, sino que hay algunas claves para diferenciar entre las dos.

Apple Pay vs. Zelle: diferencias clave

Apple Pay Zelle Apple es propietario Es propiedad de Early Warning Systems LLC, un consorcio de grandes bancos Permite pago a comerciantes y pagos de igual a igual por medio de la función Apple Cash La aplicación de pago sólo permite pagos de igual a igual Los pagos pueden tomar un día o algo así para aprobarse Pagos instantáneos

Si usas Zelle, Clark recomienda que lo uses únicamente cuando le pagues a alguien que conoces, debido a que las protecciones limitadas de la aplicación. ¿Tienes una pregunta para Clark? ¡Usa este formulario para preguntarle! Y recuerda que puedes escuchar el Podcast de Clark Howard en cualquier momento. Si tienes una pregunta, pero no quieres salir al aire, contacta al Clark’s Consumer Action Center para ayuda financiera gratuita.