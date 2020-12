Apple comienza desarrollo de su nuevo iPhone que funciona como módem

Apple continúa innovando, aún en medio de la pandemia. La compañía anunció recientemente que se encuentra desarrollando un nuevo modelo de iPhone que funcionará como módem; aunque todavía falta un tiempo para que esto sea una realidad, la empresa ha compartido algunos detalles al respecto.

¿Apple le dice adiós a Qualcomm? La compañía planea desarrollar un nuevo iPhone que funcionará también como módem

Ante el anuncio realizado por la empresa, las acciones de Qualcomm en Nueva York bajaron en un 4.4%

Aunque lo han catalogado como una innovación a largo plazo, desde 2019 adquirieron Intel por un mil millones de dólares, lo que podrá ayudar a concretar los planes en menor tiempo

¿Un iPhone con módem? ¡Muy pronto será una realidad! Desde 2019, Apple se dio a la tarea de dar los primeros pasos para innovar en el mundo de las telecomunicaciones.

Entre sus planes más importantes se encuentran desarrollar un prototipo de iPhone que pueda funcionar también como módem.

De acuerdo con el portal Bloomberg, Apple Inc. ha comenzado a fabricar sus propios módems celulares para sus próximos modelos de teléfonos.

Esta sería una decisión que terminaría por completo con el uso de los componentes desarrollados por la empresa Qualcomm Inc.; al menos así lo explicó Johny Srouji, vicepresidente senior de tecnologías de hardware de Apple.

En una junta interna con la compañía, en la que estuvieron presentes los empleados de Apple, Srouji dio a conocer esta decisión, que muy pronto tuvo sus primeras consecuencias.

Según los reportes, las acciones de Qualcomm en Nueva York cayeron en un 4.4% muy temprano por la mañana el pasado miércoles.

El vicepresidente senior de tecnologías de hardware de Apple también aseguró que “Este año, dimos inicio al desarrollo de nuestro primer módem celular interno, que facilitará otra transición estratégica clave.”

Añadió, además, que “Las inversiones estratégicas a largo plazo como esta, son una parte crucial para hacer funcionar nuestros productos y asegurarnos de que tenemos un canal de tecnologías innovadoras para nuestro futuro.”

Apple tendrá muy pronto un iPhone con módem propio: ¿Cómo lo hará?

Los expertos aseguran que un módem celular es una de las partes más importantes de todo dispositivo móvil celular.

Esto se debe a que es por medio de ellos que se habilitan las llamadas y la conexión a internet por medio de las redes móviles.

Srouji dio a conocer que Apple inició el camino de este proyecto en 2019, cuando adquirió Intel Corp.

Esto permitió que Apple convocara a un equipo de ingenieros especializados en software y hardware para desarrollar su propio módem celular.

En sus declaraciones, Srouji dijo que el módem es solo uno de varios chips inalámbricos que Apple se encuentra diseñando; entre estos, se incluye el W-series en el Apple Watch y el chip de banda ultra ancha U1, en el iPhone, para obtener información precisa acerca de la ubicación.

Los modelos más recientes de iPhone utilizan partes fabricadas por Qualcomm, pero antes, Apple ya había utilizado partes de Intel por algunos años, hasta que decidió comprar la unidad encargada de fabricar los chips.

En la reunión, no se explicó cuándo estará listo el nuevo modelo de iPhone con módem, pero se sabe que Qualcomm trabajará en conjunto con Apple, al menos hasta 2025.

Actualmente, Qualcomm cobra licencia de uso a los fabricantes de teléfonos, independientemente de que estos usen o no los chips fabricados por la empresa.

La relación entre Apple y Qualcomm data ya de hace algunos años, y para esto los primeros han dispuesto de varias oficinas en San Diego, California y Europa.

Con la decisión de fabricar un iPhone con módem, Apple se encamina a utilizar sus propias partes para diseñar sus teléfonos, hecho que podría afectar a empresas como Qualcomm e Intel, que obtienen ganancias importantes gracias a Apple.

Colocaron un botón secreto en sus dispositivos: ¿Ya lo conoces?

Desde el 16 de septiembre, Apple comenzó a implementar el botón Back Tap, el cual permite tocar dos o tres veces el reverso de los dispositivos para realizar tareas específicas.

Para configurar esta función, solamente se deben seguir los siguientes pasos:

Dirigirse a la sección Ajustes o Configuración de tu iPhone y hacer clic en Accesibilidad> Touch; después, deslizar la pantalla hacia abajo hasta encontrar la opción ‘Back Tap’.

Una vez que ese botón haya sido activado, se deberá seleccionar la opción ‘double-tap’ y, posteriormente, elegir la función que se desea realizar.

Una de sus ventajas es que no solo se trata de un ‘doble toque’, sino que es posible personalizar la función para realizar un máximo de tres toques consecutivos.

Por lo general, esta función se utiliza para realizar capturas de pantalla, pero con el botón en cuestión se podrán llevar a cabo varias tareas relacionadas, así como para subir y bajar el volumen del dispositivo.

iOS14, ¿Cuáles son los dispositivos Apple beneficiados con esta actualización?

De acuerdo con el portal KTLA, la actualización del sistema operativo iOS14 y el botón Back Tap es compatible con los siguientes dispositivos: iPhone 11, iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (primera generación), iPhone SE (segunda generación), and iPod touch (séptima generación).

Este botón es solo parte de una serie de mejoras que Apple ha implementado en sus dispositivos, al menos en aquellos que son compatibles con su más reciente actualización.

Apenas el mes pasado, Apple realizó el lanzamiento de cuatro nuevos modelos de iPhone que, se prevé, serán compatibles con la red 5G, y que tienen un rango de precio de entre $700 y $1000 USD.