Apple agregó un botón secreto a tu iPhone, y es posible que no lo notaras

Siempre a la vanguardia, Apple ha sorprendido a sus usuarios una vez más. En esta ocasión, se trata de un nuevo botón que, durante algunos meses, pasó desapercibido por la mayoría de sus usuarios.

En días pasados, se ha generado un gran revuelo en torno al botón ‘Back Tap’ disponible en una amplia variedad de dispositivos Apple, en su mayoría iPhones.

Back Tap, el botón de Apple que es compatible con 16 dispositivos: ¡Conóceaquí!

Back Tap, el botón ‘secreto’ que Apple que es compatible con 16 dispositivos y que quizá todavía no conozcas

Apple implementó este nuevo botón con su actualización iOS desde el 16 de septiembre pasado, pero nunca alertó a sus usuarios acerca de su funcionamiento

Back Tap funciona con la pantalla bloqueada, en pantalla de inicio y en aplicaciones ¡Descubre cómo!

Fue en septiembre pasado cuando Apple dio a conocer la más reciente actualización de su software iOS 14.

Como es costumbre, la compañía anunció una actualización de su sistema operativo, anticipando el lanzamiento de sus más recientes modelos de iPhone, que finalmente fueron dados a conocer el pasado mes de octubre.

Como parte de esta actualización, Apple añadió un botón personalizable conocido como ‘Back Tap’.

Sin embargo, la gran sorpresa para la mayoría de los usuarios fue que este botón no fue anunciado como parte de las mejoras al iOS14, y, a pesar de su utilidad, algunos usuarios no supieron de su existencia sino hasta hace unas semanas.

Back Tap, el botón de Apple que no sabías que existía ¡Configúralo de manera sencilla!

Tal vez no lo sabías, pero es muy posible que desde el 16 de septiembre cuentes con el botón Back Tap.

Este permite que toques dos o tres veces el reverso de tu dispositivo para realizar tareas específicas que tú mismo puedes configurar en tu dispositivo.

Para configurar esta función, que en realidad no se trata de un ‘botón’ como tal integrado al dispositivo, únicamente debes seguir los siguientes pasos:

Dirígete a la sección Ajustes o Configuración de tu iPhone y haz clic en Accesibilidad> Touch y desliza tu pantalla hacia abajo hasta encontrar la opción ‘Back Tap’.

Una vez que actives este botón, deberás seleccionar la opción ‘double-tap’ y, después, elegir la función que deseas realizar al tocar el reverso de tu dispositivo.

Además, otra de las ventajas es que no solo se trata de un ‘doble toque’, sino que puedes personalizarlo para realizar hasta tres toques consecutivos.

Por lo general, los usuarios de iPhone utilizan la función de ‘doble toque’ para hacer capturas de pantalla; sin embargo, esta opción podrá servir para acceder a otras aplicaciones o realizar tareas relacionadas con App Switcher, pantalla principal, pantalla bloqueada, Centro de notificaciones, Siri, Spotlight, así como para subir y bajar el volumen del dispositivo.

iOS14, ¿Cuáles son los dispositivos Apple beneficiados con esta actualización?

De acuerdo con el portal KTLA, la actualización del sistema operativo iOS14 y el botón Back Tap es compatible con los siguientes dispositivos: iPhone 11, iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (primera generación), iPhone SE (segunda generación), and iPod touch (séptima generación).

Este botón es solo parte de una serie de mejoras que Apple ha implementado en sus dispositivos, al menos en aquellos que son compatibles con su más reciente actualización.

Apenas el mes pasado, Apple realizó el lanzamiento de cuatro nuevos modelos de iPhone que, se prevé, serán compatibles con la red 5G, y que tienen un rango de precio de entre $700 y $1000 USD.

Hi, Speed: El evento de Apple que llegó para sorprender a todos

Después de una serie de retrasos ocasionados por la pandemia del coronavirus, el pasado 13 de octubre Apple realizó el lanzamiento de sus nuevos modelos de iPhone.

Se trató de un evento que generó una gran expectativa en todo el mundo, ya que, además del lanzamiento del iPhone 12, se esperó una serie de noticias relacionadas con la compatibilidad de los dispositivos con la red 5G, además de diferentes actualizaciones de otro tipo de dispositivos de la marca.

Con la leyenda ‘Hi, Speed’, Apple logró generar una gran expectativa entre sus invitados, quienes antes del lanzamiento ya anticipaban el lanzamiento de al menos cuatro nuevos modelos de iPhone.

El evento ‘Hi, Speed’ se había contemplado llevar a cabo el pasado julio, pero los ejecutivos de la empresa decidieron posponer el evento debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19.

Durante el evento, Apple no solo confirmó el lanzamiento del iPhone 12, sino que sorprendió a los asistentes con una noticia que nadie anticipó: la empresa declaró encontrarse en medio de una ardua tarea para tratar de reducir la huella de carbono ocasionada por la empresa.

Como parte del plan, se espera que para el año 2030 el daño ambiental ocasionado por Apple llegue a niveles mínimos, aunque uno de sus retos será lograrlo al tiempo que continúa innovando en diseño, tecnología y servicio.

Una de las mayores sorpresas durante el evento fue el anuncio de que Apple recurrirá a una estrategia específica para reducir la huella de carbono y disminuir el ‘desperdicio’.

¿La mala noticia para los usuarios? Que en esta cruzada ambiental Apple dejará de incluir algunos accesorios en la venta de sus dispositivos.

Por ejemplo, para el iPhone, se dio a conocer que ninguno de sus modelos contará con cables conectores o Ear Pods, accesorios que tradicionalmente incluía dentro de la venta de estos dispositivos.

Esta medida no ha sido del todo bien recibida por los usuarios, ya que muchos de ellos han asegurado que el elevado precio de los dispositivos no corresponde con el servicio a lo que muchos están acostumbrados.

Sin embargo, la postura de la empresa es firme, y confía en que esta estrategia funcionará a largo plazo y que los usuarios podrán acceder a los servicios, aplicaciones y accesorios de Apple de forma independiente cuando requieran de ellos.