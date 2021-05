A principios de este mes, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre un posible cuarto control y, aunque no se comprometió de ninguna manera, dijo que era esencialmente el Congreso quien debía dar el siguiente paso. “Veremos qué proponen los miembros del Congreso, pero no son gratis”, dijo Psaki.

Apoyo al cuarto cheque: todos los demócratas deben apoyarla

Si solo un senador demócrata no apoyara la propuesta, probablemente no se aprobaría ya que todos los senadores republicanos, aparte del senador de Alaska Dan Sullivan, que no votó, votaron en contra del último proyecto de ley que incluía controles de estímulo. Newsweek informa que al menos 21 demócratas del Senado apoyan los pagos recurrentes, pero no está claro si todo el caucus votaría a favor.

