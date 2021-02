Las apocalípticas imágenes de la feroz tormenta invernal en Texas

La intensa tormenta sin precedentes que ha afectado a los Estados Unidos ha dejado fotos ‘de miedo’

Tras un 2020 sumamente difícil, el 2021 pareciera que le está ‘haciendo la competencia’

Las apocalípticas imágenes de la feroz tormenta invernal en Texas. Muchos trabajadores se apresuraban el miércoles a restaurar la electricidad a casi 3.4 millones de usuarios en Estados Unidos que continuaban sin energía tras el paso de una tormenta invernal, mientras el hielo y la nieve amenaza con causar más caos.

Esto, en un momento en que viviendas, hospitales y negocios lidian con rupturas y fugas en tuberías de distribución y dentro de viviendas, muchas de ellas en áreas que no están acostumbradas a temperaturas heladas sostenidas, señala The Associated Press.

Fotos que parecen ‘sacadas’ de películas

Dichas rupturas, fugas y temperaturas congelantes, han dejado una serie de imágenes estremecedoras del clima extremos y sin precedentes que ha vivido Texas y más de la mitad de los Estados Unidos que ha quedado bajo nieve.

Esta fotografía, que parece ‘sacada de un película’ fue tomada por un usuario de Twitter que habita en Texas. “Como texano, sí, ciertamente no estoy hecho para esto”, escribió el usuario quién también explico que el efecto se produjo por la ruptura de tuberías según USA Today.

Otra impactante imagen es la anterior, que muestra lo que parece ser un parque acuático con juegos infantiles completamente congelado como si el autor ‘hubiera’ puesto pausa a la escena para realizar la instantánea.

Otras más, provocan incertidumbre, como la anterior, donde se puede observar un anaquel casi vació con un cartel que señala “límite de 4 en total de cualquier tipo de agua por hogar” de una tienda de comestibles en McKinney, Texas.