El medicamento antiviral Remdesivir de Gilead, que se administra por vía intravenosa, estará disponible para algunos de los pacientes más graves de coronavirus (Covid-19) en Estados Unidos esta semana, después de que la Casa Blanca diera luz verde a ese tratamiento por la vía rápida, anunció este domingo su fabricante.

“Pretendemos que llegue a los pacientes a principios de esta semana. (Estamos) empezando a trabajar con el Gobierno, que determinará qué ciudades son más vulnerables y dónde están quienes necesitan este medicamento”, dijo Daniel O’Day, el consejero delegado de Gilead, farmacéutica con la patente del Remdesivir.

O’Day explicó que su compañía ha donado por ahora al Gobierno estadounidense “todo su suministro” del medicamento, unos 1.5 millones de viales, pero su objetivo es que el Remdesivir pueda llegar también a pacientes de coronavirus fuera de EE.UU., en aquellos países que aprueben ese tratamiento.

Gilead’s investigational antiviral for the treatment of COVID-19 receives @US_FDA Emergency Use Authorization. This more readily enables treatment of hospitalized patients with severe COVID-19 disease in the United States. Read more: https://t.co/p4LR0RM7sI. pic.twitter.com/4kg9oDQPRq

— Gilead Sciences (@GileadSciences) May 1, 2020