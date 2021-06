Aparecen las fotos de Junior Jein asesinado como El Pirata de Culiacán

Difunden nuevas imágenes de la muerte de Junior Jein

Detienen a los presuntos asesinos del cantante colombiano

Hasta el momento siguen las investigaciones sobre el móvil de su muerte

Fotos de Junior Jein. Colombia quedó sorprendida cuando se dio a conocer la muerte del cantante Junior Jein, mejor conocido como “El Caballo”. Ocurrió en la noche del domingo 13 de junio, en la discoteca ‘A otro nivel disco club’, la que se ubica en el sur de Cali. Los hechos ocurrieron, cuando el cantante se encontraba promocionando su nuevo sencillo ‘Bom Bom’ y había visitado diferentes discotecas.

Hasta el momento, se tiene conocimiento que han sido detenidos dos de los presuntos asesinos del cantante colombiano, además de que han salido más teorías de la causa de muerte, las cuales son: Una extorsión en su contra por 300 millones de pesos, o su papel como líder social.

Fotos de Junior Jein: Nuevas imágenes del suceso

Debido a un video e imágenes difundidas en la red social de Twitter, se dieron a conocer los detalles de cómo fue el asesinato del cantante de música urbana; en el corto video se muestra al cantante ya abatido en la acera, y a la gente que está a su alrededor intentar ayudarlo. Archivado como: Fotos de Junior Jein

“Era un mariachi, ¿Que no es ese Junior Jein?” le pregunta la persona que graba a su acompañante, la cual responde “¡Cómo crees! No, ese no es”. El video se corta en el preciso instante en que levantan el cuerpo del hombre vestido de mariachi, dejando el sombrero tirado en el suelo y con la sangre apreciándose en la toma. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUI