Aparece video de Joe Garcia antes de su muerte.

Captan al esposo de la maestra asesinada llevando una ofrenda a la escuela.

Horas después de dejarle un ramo de flores a su esposa murió de un infarto.

Video de esposo maestra. A tan solo dos días del fatal tiroteo en la Elementary School de Uvalde se difundió una triste noticia, el esposo de la maestra Irma Garcia una de las víctimas de Salvador Ramos, falleció este jueves, según los reportes familiares confirmaron que murió de un paro cardíaco que estuvo ligado al Síndrome del Corazón Roto.

Joe Garcia, de 50 años, había dejado unas flores en la ofrenda a su esposa el jueves por la mañana, reportó el diario The New York Times. Al volver a casa “prácticamente se desplomó” y falleció de un infarto, le dijo su sobrino John Martinez al periódico, detalló la agencia de The Associated Press. A horas de su muerte comenzó a circular un video de los últimos momentos del esposo de la maestra Irma.

Aparece video del esposo de la maestra asesinada antes de su muerte

Las Arquidiócesis de San Antonio y la funeraria Rushing-Estes-Knowles Mortuary confirmaron la muerte de Joe Garcia a The Associated Press. No se pudo contactar de manera independiente a familiares de Garcia el jueves. La pareja, casada durante 24 años, tenía cuatro hijos. El mayor, Cristian, está enrolado en la Infantería de Marina, y su hermano Jose asiste a la Universidad Estatal de Texas.

Recientemente a través de redes sociales ha comenzado a circular un video en que se puede observar a Joe Garcia, pues tal como se dice en los reportes dados por AP, el esposo de la maestra que fue asesinada en el tiroteo de la Elementary School había dejado unas flores a su esposa este jueves por la mañana. Archivado como: Video de esposo maestra.