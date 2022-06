El interprete de “Adiós amor”, comenzó a tener más reconocimiento con el tema mencionado, como olvidar su participación en el programa de talentos de “La voz México”, que fue dónde conoció a su ex novia, la cantante de origen español, Belinda.

Muchos famosos no tuvieron un fácil inicio, algunos de ellos llegaron a trabajar de meseros o hasta de lavaplatos. El cantante mexicano Christian Nodal a muy temprana edad despegó su carrera artística. Un video del cantante ha sido revelado y ha sorprendido a sus seguidores.

El cantante mexicano Christian Nodal, permanece en el ojo del huracán tras haber protagonizado una pelea indirecta con la mamá de su ex prometida Belinda . Recientemente, Christian Nodal exhibió conversaciones con Belinda, en la que dejaba entrever que no tenía dinero para arreglarse los dientes y que sus padres se han aprovechado de su carrera como actriz.

Christian Nodal aparece frente a unos cubículos cantando el éxito “Adiós amor”. En la descripción del audiovisual, el internauta agregó la leyenda: “Nodal cuando trabajaba en el corporativo de Coppel, antes de Belinda”. Aunque no se tiene certeza de que realmente esas imágenes sean de su paso como trabajador del corporativo Coppel.

¿En realidad trabajó ahí?

El video no tardó en hacerse viral en la plataforma, actualmente, el clip cuenta con más de1 millón de reproducciones, 42 mil me gusta y más de mil comentarios. “Se veía mejor así, que ahora como banca de parque”, este comentario es referencia a los tatuajes que Christian Nodal tiene en su cara.

“¿Antes de Belinda? Ella no le dio fama, él ya era famoso,” una usuaria lo ha defendido. “Como se echó a perder con tanto tatuaje, no se veía tan mal.” “Como que la fama y el dinero si no la sabes controlar te consume.” “No te hubieras puesto ni una gota de tinta en el cuerpo bro.” PARA VER VIDEO COMPLETO DE NODAL DE CLICK AQUÍ