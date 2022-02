La cuenta de Enrique Santos en Instagram, se encargó de difundir este video del cantante fumando marihuana antes de subir al escenario, lo cual para los fans no es ninguna novedad, pues Snoop Dogg siempre ha dejado en claro el amor que le tiene a la hierba. “Uncle Snoop no pudo aguantar las ganas”, escribió Enrique en su cuenta de Instagram. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Y acerca del video donde el intérprete de “Drop It Like It’s Hot’ , no es novedad que se sepa que al rapero de 50 años le guste consumir cannabis, y en dicho video podemos ver como se prepara para antes de darlo todo en su presentación, la cual, estuvo de lo más increíble y aquí te dejaremos los detalles.

Video comprometedor Snoop Dogg: ¿Qué dicen los fanáticos?

“Un ser humano realizado, en control , saludable y millonario siendo feliz !!! Pasa el balón Snoop”, es uno de los comentarios más notorios dentro de la publicación, “Que haga lo que le de su reverenda gana”, “Si ya saben cómo es pa que lo invitan”, “Déjenlo tranquilo, el es feliz”.

“Todo por calmar los nervios”, ” la gente toma alcohol públicamente, pues el fuma”, “En California es legal, y vamos, ¡Es Snoop Dogg! ¿realmente estás sorprendido?”, “El es feliz así y no molesta a nadie. Y siempre ha fumado, aparte qué hay muchos cantantes que fuman antes de un show o de escribir canciones, etc.… Pero #snoopdogg no le da pena; porque el es como es. He Is a true legend para muchos que han crecido con su música.”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ