Usuarios de redes sociales aseguran que Los Simpson predijeron el coronavirus

Este episodio se estrenó en 1993 y se llamó ‘Marge encadenada’

No es la primera vez que algo que se planteó en esta famosa caricatura ocurra en la realidad

Coronavirus Simpsons. El coronavirus tarde o temprano iba a llegar a nuestras vidas, o así lo plantearon en la famosa serie de televisión Los Simpson en un episodio que se estrenó en 1993, hace 27 años.

Usuarios de redes sociales aseguran este hecho, y no sería la primera vez que algo que se planteó en esta caricatura ocurra en la vida real, como en este caso, el coronavirus.

En este capítulo, los personajes advierten la llegada de un virus muy contagioso, originado en China, que muchos aseguran es el coronavirus. Fanáticos de la serie compartieron, a través de las redes sociales, un fragmento de un episodio llamado ‘Marge encadenada’, donde aparece una enfermedad llamada ‘la gripe de Osaka’.

En esta escena, el contagio se da por un empleado que tose sobre la caja de una máquina exprimidora de jugos y luego es entregada a varios residentes de Springfield quienes resultan infectados.

Aparentemente, la enfermedad de ese capítulo y el coronavirus no tiene similitud, sin embargo, muchos se asombran porque en la realidad y en la ficción, el origen de esta enfermedad es en el continente asiático.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar, tanto de los fans de Los Simpson como de las personas que están atentas al desarrollo del coronavirus:

“Ignorancia de la humanidad… la Biblia habla de todo lo que está pasando en el mundo (un libro escrito hace miles de años atrás) y nadie lo cree, pero si le creen a las caricaturas, ¿hasta dónde llegará el ser humano?”, “Ellos siempre han promovido lo que pasará”.

Por su parte, una usuaria hizo una confesión del temor que siente su familia por el coronavirus: “Mi esposo pidió unos zapatos que venían de una ciudad cercana a donde se originó este virus. Él miró este video y la caja con los zapatos ya llegó, pero no es capaz de abrirla, trajo máscara y guantes, pero cada vez que lo intenta, se acuerda de este capítulo y se le pasa”.

Alguien más hizo un terrible descubrimiento: “También en Los Simpson predijeron la muerte de Kobe Bryant”, aunque alguien le respondió que no fue así: “No fue en Los Simpson, fueron otros muñequitos llamado Comedy Central”.

Otro internauta se expresó de la siguiente manera: “Pero es que esta no es la primera versión del coronavirus!!! Si no me equivoco, en 2012 y 2013, hubo otras versiones”, a lo que alguien le respondió: “Debemos estar precavidos!!! Pero a veces los noticieros no dan las noticias completas!!!”.

Un seguidor de la serie, a manera de broma, hizo una recomendación: “Señores, si quieren saber cuándo es el próximo tsunami, no dejen de ver Los Simpson, ah, y la próxima plaga también”, mientras que otra internauta hizo una petición: “Dios mío, haz que Los Simpson hagan un capítulo donde Maduro y todo su combo caen”.