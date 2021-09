Aparece fotografía que prueba que Belinda y Christian Nodal no rompieron (FOTO)

Al pie de esta fotografía, la cual ya contiene más de mil me gusta, la cuenta de Chamoni escribió el siguiente mensaje: “Belinda y Nodal fueron vistos en el Aeropuerto Internacional de Laredo Texas, y a que recordemos que Nodal tiene una presentación en Las Vegas el día 14 de septiembre.

Otro seguidor destacó que efectivamente ninguno de los dos artistas había confirmado su rompimiento: “Ellos nunca confirmaron que habían terminado, ya se sabía que todo era una estrategia publicitaria, pero algunos medios le gustan los chismes”, “Ay no, que bonitos se ven los dos juntos”, “Par de preciosos, felices y enamorados”, fueron uno de los tantos comentarios que se leían.

Por otro lado muchos seguidores destacaron lo cerca que Christian Nodal tenía a Belinda en la fotografía: “Nodal la lleva muy apretadita, siempre dijiste que nunca habían terminado”, “Hermosa parejita Nodeli los amo, Dios los bendiga”, “Ellos ganando como siempre, me encantan”.

“No te cases, loco” Después de los constantes rumores que existen en donde se asegura que Christian Nodal y Belinda ya se casaron, el cantante de música regional mexicano, Julión Álvarez sorprende a todos al pedirle a Nodal que aún no se case, y que mejor espere y disfrute de sus éxitos, argumentando que aún era muy joven para estar en un compromiso como ese.

Julión Álvarez le pide a Christian Nodal que no se case con Belinda

Y es que a pesar de que estos rumores no se negaron ni se confirmaron, alguien que no parece estar muy conforme con la decisión de casarse de Christian Nodal es su mentor y compañero, Julión Álvarez, quien sorprendió a todos al pedirle al cantante de 22 años que por favor no se casara todavía y que mejor disfrutara de su juventud.

De acuerdo con la revista People en español, informó que el cantante de 38 años le pidió a Christian Nodal que no se casara, que mejor esperara un poco más para llegar al altar y sumergirse en un compromiso tan importante como es el casarte, mencionándole que ahora que tare éxito internacional lo mejor sería disfrutarlo.