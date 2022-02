A decir verdad a la cantante no se le ve tan contenta a comparación del deportista, ya que su semblante es algo decaído. Luego de que Chamonic se encargara de postear esa fotografía comenzaron a surgir muchas especulaciones y también comenzaron a tachar a Belinda como una ‘cazafortunas’ por lo que lanzaron una advertencia al joven.

Aseguran que Belinda es una interesada

Y es que no es la primera vez de que a la protagonista de ‘Amigos por siempre’ es catalogada como una cazafortunas luego de que se diera a conocer que parejas anteriores a Nodal pasaron por la misma situación que el cantante. Fue durante una entrevista que Daniel Urquiza ofreció para Elisa Beristaín que se afirmó que la intérprete lo era.

“Le gusta sacar y que presume lo que no tiene, porque presume que caserón en el Pedregal pero que renta y presume de lo que no tiene. Yo te digo a mi Belinda se me hace una caza fortunas”, expresó Urquiza. Razón por la que los internautas al percatarse de la fotografía se manifestaron en comentarios.