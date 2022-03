Y es que según lo reportado en el portal ‘ Tv Notas ‘, el actor mexicano circulaba en su moto en Viaducto Tlalpan desde la carretera México-Cuernavaca y acababa de salir del gimnasio cuando de pronto sucedió el accidente que le dejó no sólo un gran susto, sino también quemaduras.

Tras semanas de estar en el escándalo, por pelearse en plena calle a golpes, luego por presentar a su nueva novia, ex concursante del programa Enamorándonos en México, ahora Alfredo Adame sufre accidente en el que pudo perder la vida de lo aparatoso que fue y lamentablemente tuvo serias consecuencias en su salud.

Y es que para el actor, jamás pensó que todo eso se transformaría en un serio accidente que le dejaría quemaduras: “Entonces cuando arrancó (la pipa), me alcanzó a empujar por medio de las maletas de la motocicleta, me empezó a empujar hasta que la moto cayó abajo de la pipa, afortunadamente le grité y se paró”, comentó Adame.

El accidente le deja al actor una fuerte lesión

Desafortunadamente, aunque el percance no pasó a mayores, sí le ocasionó una quemadura muy fuerte en una de sus piernas: “En lo que yo trataba de apagar la moto, pegué la pierna al escape y pues me hice una quemada, ve nomás de qué tamaño y pues ahorita estoy echándome antibióticos en ungüento, para que no se infectara y ya la están tratando”, dijo.

Sin embargo, la fotografía que se filtró sobre su pierna quemada, da cuenta de lo aparatoso que fue el breve momento en que pegó su piel al escape y pudo haberle pasado a mayores, pues el área está bastante afectada y seguramente quedará una importante cicatriz del accidente.