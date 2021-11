La psicóloga clínica de Harvard y autora de The Big Disconnect: Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age (La gran desconexión: Protegiendo a la infancia y las relaciones de familia en la era digital), Catharine Steiner Adair, dice: “Una de las muchas cosas que me sorprendieron increíblemente, fue la consistencia con la que los niños –ya sea de 4 u 8 o 18 o 24 años- hablaban de sentirse exhaustos y frustrados y tristes o enojados intentando conseguir la atención de sus padres, compitiendo con pantallas de computadora o pantallas de iPhone o cualquier otro tipo de tecnología, tanto como en la terapia escuchas de los niños hablar sobre la rivalidad entre hermanos.” Obviamente queremos ser los mejores padres que podamos, así que estamos trabajando en distraernos menos por nuestros aparatos. Para ayudarte a hacerlo también, te presentamos 10 señales de que estás sufriendo de una sobrecarga de tecnología.

7. Tu VWI está llegando a 50

El Índice de Peso Virtual (VWI, por sus siglas en inglés) fue creado por las personas detrás del libro The Digital Diet: the 4-step plan to break your tech addiction and regain balance in your life (La dieta digital: El plan de 4 pasos para romper tu adición a la tecnología y recuperar el equilibrio en tu vida). “Colectivamente, un montón de aparatos electrónicos podría pesar poco en tu mano. Pero olvida la gravedad por un minuto. Piensa en cómo pesan en tu mente. Esta es la base de tu VWI: tu Índice de Peso Virtual.”

8. Está perturbando tu sueño

Estudios recientes han demostrado que toda la luz azul de tus pantallas probablemente está impactando en tu sueño más de lo que piensas.