Según la acusación hecha por el fiscal, GEO ha pagado a los inmigrantes que hacen estos trabajos voluntarios como cocinar o limpiar un dólar diario desde 2014, lo que ha podido suponer un ahorro de millones de dólares para la compañía durante esos años. El grupo, con sede en Florida, intentó en varias ocasiones que el Tribunal desestimara las acusaciones, pero no lo logró. En 2019 la empresa atacó a Ferguson por presentar la demanda, alegando que lo hizo “con fines políticos” y “de mala fe”, y que “el estado emplea a reclusos de prisiones estatales pagándoles por debajo del salario mínimo”. En una sentencia anterior, el juez Bryan dictaminó que GEO no aplicó la ley federal que prohíbe emplear a personas que acceden al país ilegalmente, sanción que concierne al Gobierno federal más que al estado. EFE News.

La demanda presentada en 2017 por el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, cuestiona si GEO actuó como un empleador que pagaba un dólar por día a inmigrantes detenidos que trabajaban en los mismos centros, lo que habría violado derechos laborales al no respetar la ley de salario mínimo de 12 dólares por hora del estado de Washington, en ese entonces.

Los Ángeles, 17 jun (EFE News).- El juicio contra el Grupo GEO, acusado de violar los derechos a los inmigrantes detenidos que trabajaban en sus instalaciones al no pagarles el salario mínimo establecidas en el estado de Washington, fue declarado nulo después que el jurado de nueve personas no llegara a un acuerdo. El juez federal Robert Bryan, del Tribunal de Distrito en Tacoma, Washington, declaró este jueves nulo el juicio contra GEO, una empresa privada que opera decenas de centros de detención de indocumentados en toda la nación .

ICE aumenta en un 50 % el número de inmigrantes detenidos

Washington, 26 may (EFE News).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha incrementado en un 50 % el número de migrantes indocumentados detenidos en un aumento “innecesario y dañino” del encarcelamiento, denunció este miércoles la coalición We Are Home. El pasado 2 de abril ICE mantenía detenidos a 14.315 inmigrantes, guarismo similar al registrado desde mediados de enero pasado, días antes de la investidura presidencial del demócrata Joe Biden, pero, según las últimas cifras oficiales, al 21 de mayo ICE tenía ya 22.140 migrantes bajo custodia en centros de detención.

“La noticia de que el número de personas detenidas por ICE ha subido en 50 % desde que el presidente Biden asumió el cargo es profundamente preocupante”, dijo Silky Sha, directora ejecutiva de la Red de Vigilancia de Detención, uno de los grupos en la alianza. “El gobierno de Biden parece seguir operando como sus predecesores encerrando a personas que buscan asilo a tasas extremadas”, añadió. “Las vidas de los inmigrantes están en peligro todo el tiempo que están bajo custodia de ICE”.