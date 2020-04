El Dr. Anthony Fauci advirtió que el otoño e invierno podrían ser malos si hay una segunda ola del coronavirus sin prepararse.

El principal epidemiólogo de la nación advirtió sobre las consecuencias del apresurado levantamiento de las restricciones en los estados.

Para evitar el repunte, el experto médico sugiere una serie de factores considerados clave para garantizar que la segunda ola no sea tan mortal.

Una segunda ola del coronavirus parece ser inevitable en EE.UU., dijo el Dr. Anthony Fauci, epidemiólogo líder de la nación; sin embargo, la magnitud sería determinada por la preparación que tenga el país, sobre todo de cara al otoño y al invierno.

“Si en ese momento hemos implementado todas las contramedidas que necesita para abordar esto, deberíamos hacerlo razonablemente bien”, aseguró el Dr. Anthony Fauci. “Si no lo hacemos con éxito, podríamos tener una mal otoño y un mal invierno”, destacó.

https://t.co/0fVoYbJbyq “If by that time we have put into place all of the countermeasures that you need to address this, we should do reasonably well,” Dr. Anthony Fauci said. “If we don’t do that successfully, we could be in for a bad fall and a bad winter.” — Gina “I’m A Biden Democrat” (@TexasBluein20) April 29, 2020

Medios de prensa recuerdan este miércoles la advertencia del Dr. Fauci sobre la prontitud en el levantamiento de las restricciones por parte de los estados, lo cual podría favorecer la aparición de una segunda oleada del coronavirus.

“Eso nos llevaría de vuelta al mismo barco que estábamos hace unas semanas”, dijo y agregó que “el país podría ver tener registros muchos más altos que en la actualidad”, cuando se contabilizan más de un millón de infectados y al menos 58,355 muertes.

The U.S. “could be in for a bad fall” if researchers don’t find an effective coronavirus treatment, Dr. Anthony Fauci says. https://t.co/IlsndkDBrX — CNBC (@CNBC) April 28, 2020

Para evitar un repunte en esas lamentables cifras, el Dr. Fauci sugiere una evaluación profunda del nuevo coronavirus, el rastreo pormenorizado de los casos y el aislamiento de todos los estadounidenses infectados, como factores clave para garantizar que la segunda ola no sea tan mortal.

Dr. Anthony Fauci said we could be “in for a bad fall and a bad winter” if the U.S. doesn’t prepare for a second wave of COVID-19, which is inevitable. https://t.co/C22ZrVZ3H3 — FoxNashville (@FOXNashville) April 29, 2020

Fauci asegura que el gobierno federal necesita proporcionar orientación y asistencia estratégica para ayudar a los estados a aumentar las pruebas realizadas, por lo que espera poder garantizar que todos los que necesitan un examen puedan obtener uno a fines de mayo o principios de junio.

Dr. Anthony Fauci says the U.S. should at least double coronavirus testing in the coming weeks before easing into reopening the economy https://t.co/9LrRsvl1qX — POLITICO (@politico) April 25, 2020

“La verdad es que vamos en la dirección correcta”, dijo. “Pero necesitamos continuar asociandonos de una manera colaborativa muy activa con los estados, necesitamos ayudarlos de la misma manera que ellos necesitan hacer la ejecución”, alertó.