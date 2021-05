De manera textual advirtieron que defenderán al país: “El Gobierno no aceptará la derrota el próximo 6 de junio. Así que ayudaremos a defender su democracia. Defenderemos la democracia de México”, expresaron en el material de poco más de un minuto.

Como un “ vengador anónimo”, aparece un nuevo video de este movimiento de justicia llamado Anonymous México, en el que advierte de hackers de Rusia, quienes presuntamente buscan atacar el sistema del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que el gobierno no aceptará los resultados del 6 de junio, pero busca venganza por muerte en metro, indica Proceso .

Y Anonymous agregó a su comentario sobre la “venganza”: “Sabemos que hackers rusos atacarán los sistemas del INE, ya que el actual gobierno no aceptará los resultados de las elecciones de junio”. Con esto dejó claro que se trata de una especie de venganza. Archivado como: Anonymous México

Anonymous México: “NO PERDONAMOS”

Sin embargo, no todo quedó allí, ya que Anonymous México prepara todo para dar un gran golpe: “No permitiremos que México se hunda más en la dictadura. Somos legiones. No olvidamos. No perdonamos. Espérennos”, indicó la peculiar voz que sale de la persona que está detrás de la máscara.

Como se recordará, hace unas semanas, el colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México provocó la muerte de 26 personas y dejó a 79 heridas, por lo que de inmediato se inició una investigación y ya hay varias personas señaladas como responsables de la obra.