La red de hackers Anonymous filtra nombres de personajes, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirma y hace una grave acusación de que podrían estar ligados a la red de trata infantil de la cual se le involucró al multimillonario amigo del republicano y Bill Clinton acusado de tráfico y abuso sexual de menores, de acuerdo a una publicación de Publimetro y la BBC.

Esta revelación se da tras la reaparición del grupo hacktivista, debido a las manifestaciones que reprimen la muerte de George Floyd cuando se encontraba en custodia policial.

El deceso fue considerado como crimen racial por la población estadounidense, porque la víctima era un afroamericano y el policía que lo sometió con su rodilla en el cuello, Derek Chauvin, es blanco.

Lo anterior generó una serie de protestas violentas en prácticamente todo el país, por lo que Anonymous amenazó con dar a conocer más anomalías de parte de la policía de Minnesota, y ahora lo hace contra Donald Trump.

Ahora tras atraer las miradas de nuevo a sus publicaciones, luego de más de dos años sin hacerlo, el grupo de hackers filtra documentos que ligan a varios personajes importantes del mundo con la red de trata infantil del famoso financiero americano.

Es importante recordar que el empresario recibió una condena por tráfico de menores y luego fue recluido en una cárcel donde fue hallado muerto.

Los hechos en que se quitó la vida sucedieron en agosto de 2019, y ahora casi un año después, se destapan a los posibles relacionados con sus actividades ilegales.

Esos documentos forman parte, según Anonymous a la agenda del empresario fallecido, en la cual resaltan nombres de mucha envergadura.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe

Entre ellos se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump así como Ivanka Trump. En la página de Publimetro y Noticieros Televisa se señala, de acuerdo al grupo de hackers, al mandatario de estar involucrado en abusos infantiles, además de que lo señala como responsable de la muerte de Jeffrey Epstein.

También apareció el nombre del príncipe Andrew de Inglaterra, quien al parecer mantenía una estrecha relación de amistad con el multimillonario.

Aunque no se ha confirmado ni probado la participación de estos personajes ni a qué grado tuvieron algo que ver en esto, se mencionan a otros nombres importantes como Bill Clinton, expresidente de EE.UU, así como quien fuera ministro británico, Tony Blair.

Además, entre esos nombres se publica el del gobernador de Nueva York, Andrew Coumo.

Algunos videos e informaciones al respecto fueron borrados de las redes sociales como Twitter, pero usuarios rescataron fragmentos del mismo.

En Twitter aparecieron varios tuits en los que se pedía investigar sobre las acusaciones que hizo Anonymous sobre Donald Trump.

Una persona lo expresó así: “Desafiamos a las autoridades estadounidenses y a la Interpol a abrir una investigación sobre @realDonaldTrump y su participación en la red de tráfico de niños Jeffrey Epstein que todavía está muy activa y ha comprometido la inteligencia y la seguridad en Europa y los 5 ojos a través del chantaje”.

We challenge U.S. authorties and Interpol to open an investigation into @realDonaldTrump and his involvement in the Jeffrey Epstein child trafficking network that is still very much active and has compromised intelligence and security across Europe and the 5 eyes via blackmail.

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020