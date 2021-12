“Perdono todo y a todos lo que me hicieron daño en el pasado, y abro mi corazón para recibir amor”; es normal que hayas atravesado por momentos difíciles durante el 2021, pero eso no quiere decir que el 2022 tenga que ser igual. El 2022 será una excelente oportunidad para abrir tu corazón al perdón, tanto para pedir disculpas como para recibirlas, lo que te dará la pauta para recibir más amor de todos los que te rodean.

“Libero todos los pensamientos negativos que he acumulado en este año y dejo ir todo lo malo que me ocurrió en los últimos 12 meses”, es una frase que te podrá ayudar a transitar un nuevo ciclo en tu vida. La capacidad de liberar a tu mente de todo lo que le hace daño será tu mejor aliada para encontrar herramientas y visualizar una realidad más prometedora para enfrentar el 2022.

Es hora de soñar feliz

“Cada uno de los sueños que tuve en 2021 y que no se hicieron realidad, se concretarán el próximo año”; está bien soñar, pero es mejor crear estrategias para concretar esas metas, aunque sea a largo plazo. Este es el momento ideal para escribir tus sueños más importantes y todo lo que harás para conseguirlos de manera realista, sin preocuparte por lo que los demás dirán sino por tu bienestar.

Alcanzar resultados este año nuevo

“Voy a emplear estrategias y acciones concretas y continuas para alcanzar todas las metas que me he propuesto”; si no te has trazado una meta, será difícil dirigir tus pasos. Por eso, escribe en una libreta o papel todo lo que deseas alcanzar y cuán dispuesto estás a sacrificarte para llegar al final de 2022 con todos tus objetivos cumplidos.