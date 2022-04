Armada con un cuchillo, Pamela Cabrera supuestamente raptó a la niña alrededor de las 8.00 de la noche del jueves, indicó la policía. Luego se confirmó que la mujer era la madre de la niña, informó First Coast News. Las autoridades no quisieron revelar por los momentos el nombre de la víctima, pero el medio Wjax dijo que llamaba Vanity.

Se estrelló en un estanque

En el acto, se originó una persecución a gran velocidad, que se extendió a lo largo de 25 millas a velocidades de hasta 90 mph, detalló la policía. Pamela Cabrera intentó salir de la Interestatal 95 cuando estrelló su vehículo contra un estanque de retención, agregaron las autoridades.

De inmediato, indicó The Sun, varios oficiales del sheriff que ya estaban en el lugar del suceso se quitaron sus equipos policiales y entraron en el estanque para rescatar a Pamela Cabrera y a la niña. Los agentes lograron encontrar a la mujer, la pusieron bajo custodia y la trasladaron a un hospital para que recibiera tratamiento médico. Pero la niña de 5 años no pudo ser salvada, ya que las autoridades no pudieron localizarla. Más tarde su cuerpo fue hallado en el fondo del estanque. Fue el final más trágico de la persecución que ocasionó la mujer, quien fue acusada de dos cargos de agresión a un agente de la ley, bombero o paramédico, un cargo de huida o intento de eludir a un agente de la ley y un cargo de homicidio vehicular, detalló The Sun.