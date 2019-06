Aniversario del Día D: ¿Qué sucedió este día y por qué?

View this post on Instagram

Visitantes, vestidos con uniformes estadounidenses 🇺🇸 de la Segunda Guerra Mundial, caminan por las ruinas de un búnker alemán cerca de Normandía, en Francia 🇨🇵, con motivo de las celebraciones del 75 aniversario del desembarco de Normandía, que marcaron el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, más conocido como Día D. 📷 Ian Langsdon #Francia #Normandía #DíaD #DesembarcoDeNormandía #Historia #SegundaGuerraMundial #IIGuerraMundial #Ejército #Noticias #NoticiasRCN