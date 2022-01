¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu animal espiritual? Si recientemente has pasado algo de tiempo en las redes sociales, probablemente has escuchado el término, y lo más probable es que estés un poco confundida con respecto a qué significa la frase. Tu amiga posteó una foto de un perro tomando una siesta afirmando que era su animal espiritual (sin comentarios); cuando te estés sintiendo extra atrevida y estilo diva, tal vez pienses que Beyoncé es tu animal espiritual.

El hashtag #spiritanimal actualmente tiene más de 244,000 posts en Instagram. Pero, ¿qué significa? ¿Tiene que ser un animal? ¿Puede ser una persona? ¿Puede ser un personaje ficticio? ¿Solamente puedes escoger uno? ¿O puedes conectarte con diferentes animales espirituales en momentos distintos dependiendo de tu estado de ánimo? Retrocedamos… comencemos con lo básico. ¿Qué demonios es un animal espiritual?

El animal espiritual de los nativos americanos

De acuerdo con un artículo reciente en The Atlantic: “El concepto de animal espiritual viene, de forma más precisa, de la espiritualidad de los nativos americanos. En esa tradición, aunque hay variaciones a lo largo de tribus y culturas, el animal espiritual, también conocido como “animal tótem”, generalmente toma la forma de un solo animal con el cual una persona o un clan comparte cierto tipo de características, y por lo tanto, una afinidad”. Sin duda, el concepto de animal espiritual no es nuevo.

Pero lo que ha cambiado en los últimos años es ambos: el interés en la idea de los animales espirituales y la habilidad de compartir tus descubrimientos en línea gracias a nuestros buenos amigos Facebook, Instagram y Youtube. Gracias a la tecnología moderna, hay sitios web y aplicaciones que te ayudan a encontrar a tu animal espiritual. Ya no es simplemente un viaje espiritual o rito de paso, es una actividad divertida para matar algo de tiempo gracias a los quiz en línea y juegos. Alerta de spoiler: de acuerdo con este quiz, el tuyo en realidad es un hermoso gatito. Tendríamos que estar de acuerdo pero, en la realidad, la mayoría de los días estamos más cerca de un tejón de miel.