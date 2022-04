Además de la muerte de Angellyh Yambo en el tiroteo quedaron heridos otros dos jóvenes estudiantes y quienes no tenían nada que ver con la disputa de los muchachos armados. El tiroteo fue tan grave que el NYPD ofreció una conferencia para dar detalles del brutal asesinato de Angellyh Yambo.

La razón de la rivalidad entre esos dos adolescentes no está consignada en la información oficial del NYPD. Los jóvenes rivales sacaron armas al verse y comenzaron a dispararse uno al otro. Uno de los balazos en medio del tiroteo le dio a la joven en el pecho antes de que pudiera cubrirse.

Cuando los primeros patrulleros del NYPD llegaron a la escena del crimen y encontraron por lo menos seis casquillos de armas de fuego en la zona. Las autoridades llevaron de emergencia a jovencita hispana Angellyh Yambo a un hospital en donde los doctores ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Una chica de 16 años y un muchacho de 17 años también estudiantes de otras preparatorias cayeron mal heridos en el lugar del tiroteo. Mientras tanto los dos jóvenes armados no dejaron de dispararse hasta que comenzaron a escucharse a lo lejos las sirenas del NYPD.

Hasta el momento de escribir ésta historia los agentes de la División de Homicidios del NYPD no han podido identificar ni detener al otro muchacho con el que Jeremiah Ryan tuvo la confrontación a balazos que terminó con la vida de la inocente jovencita Angellyh Yambo.

“Angelly Yambo… era una joven extraordinaria”

Chantal Lorenzo, tía de la chica asesinada, abrió la cuenta Support for the Yambo and Henríquez Family (Apoyo para las familias Yambo y Henríquez) en la red social de apoyo económico GoFundMe para recaudar fondos para que los padres de Angellyh Yambo puedan costear su entierro.

“Estoy ayudando a recaudar dinero para la familia Yambo y Henríquez para apoyar la pérdida de su amada hija, Angelly Yambo… era una joven extraordinaria. Encontrarse con Angellyh es experimentar la magia… era un corazón de oro y un alma pura. Ella trajo tanto amor, alegría, risas y luz a este mundo y a sus seres queridos” dijo Lorenzo.