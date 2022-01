De acuerdo con las primeras pesquisas de los agentes de la División de Homicidios del MDPD, Angelina Rodríguez vivía en el departamento con su novio y con su hijo de 14 años. En un momento surgió una discusión entre la pareja por un motivo que no se conoce. El hombre no es el padre biológico del joven.

Los agentes de la División de Homicidios del MDPD no revelaron de manera oficial del hombre que mató a Angelina Rodríguez. Sin embargo, una fuente confidencial que habló con MundoHispánico reveló que el hombre se llama Julio Espíritu aunque no detallaron su edad.

“Estamos muy dolidos con lo que pasó”

Estarlin Camacho, familiar de la mujer asesinada, abrió la cuenta Angelina Funeral and help for her little son (Funeral de Angelina y ayuda para su hijo) en la red social GoFundMe para pedir ayuda a la comunidad y que puedan correr con los gastos del sepelio y gastos médicos de su hijo.

“Somos los familiares de Angelina Rodríguez, estamos muy dolidos con lo que pasó la noche del 9 de enero… espero que el alma de ella descanse en paz y que Dios la tenga en su santa gloria. ¿Quieren saber algo de ella? Hacía unos meses se había comprado un restaurante” reveló Estarlin Camacho sobre la mujer.