Angélica Vale sorprende a todos al confesar inesperada noticia

La actriz mexicana se ‘separa’ de su esposo Otto Padrón porque se cambian a Miami

“Me estoy llevando a mis hijos porque sin ellos me da el ataque, me muero”, expresó

Lo que faltaba. La actriz mexicana Angélica Vale se ‘separa’ de su esposo Otto Padrón porque se cambian a Miami.

De acuerdo con información de People en español, tras meses de confinamiento en su casa de Los Ángeles, California, por la pandemia del coronavirus, Angélica Vale se muda a Miami por un motivo muy fuerte: participará en el nuevo programa de Univisión, Tu cara me suena.

Pero lo que más llama la atención de esta noticia, es que su esposo Otto Padrón no estará con ella ni con sus dos hijos, Angélica y Danel. Y antes de cualquier cosa, fue la propia actriz que escribió en esta cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos:

“¡Sigo con la radio y con mi marido! Solo que ahora además nos vemos en Univisión todos los domingos a las 8 p.m.”.

De su participación en este programa, Angélica Vale comentó: “A mí me va a costar el triple de trabajo porque voy a ser juez y parte; primero porque los quiero (a sus compañeros famosos) y los admiro como artistas y después por los fans y por el público”.

“Pero es un juego y creo que la maravilla es que nadie se va y todos van a ganar para una institución benéfica, que eso está sensacional y precioso”.

Por otra parte, la hija de Raúl Vale y Angélica María compartió que ‘Tu cara me suena’ es más jugar que una competencia, pero con el objetivo de apoyar a varias instituciones benéficas.

Y del motivo por el que solo la acompañarán sus hijos, Daniel y Angélica, y no su esposo Otto Padrón, la actriz mexicana Angélica Vale dijo: “Estoy aprovechando que la escuela es virtual y me estoy llevando a mis hijos porque sin ellos me da el ataque, me muero”.

“Los planes al principio eran yo ir los fines de semana y regresar, pero obviamente con el Covid (coronavirus) nos cambió la vida y nos vamos para allá. Gracias a Dios la escuela sigue siendo online y me los puedo llevar. Entonces ya con eso. El esposo puede ir a visitarme de vez en cuando, no pasa nada”,