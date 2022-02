La protagonista de ‘La fea más bella’, está de regreso a la televisión

Angélica Vale está emocionada y confiesa “Me siento como pez en el agua”

Compartirá espacio con el cantante de regional mexicano, Eden Muñoz. Angélica Vale regreso televisión: La reconocida actriz, comediante e imitadora mexicana, Angélica Vale, anunció una sorpresa que a muchos les encantará, pues luego de ausentarse de la pantalla chica, la mexicana aparecerá en Univisión nuevamente en un nuevo proyecto. Dicho programa es: ‘Tu Cara Me Suena’, el cual es un reallity que consiste en que artistas, deben de imitar a otros artistas famosos. Ante el anuncio de la nueva temporada, también se dio la sorpresa de que Edén Muñoz estará junto a la conductora , pues ambos se unirán al panel de jueces. Así será el equipo de ‘Tu Cara Me Suena’ El reallity ‘Tu Cara Me Suena’, consiste en que famosos imiten otros famosos, de acuerdo a información de People en Español, pudimos ver a Angélica Vale en la primera temporada, ahora con la sorpresa de su regreso, la verdad es que tiene a mucha gente entusiasmada. Con la participación de Ana Brenda y Rafael Araneda. Angélica Vale, habló con People en Español, en donde dio a conocer su entusiasmo por regresar como juez a este programa, en donde menciona que se divierte muchísimo, y es por eso que se encuentra feliz.

Angélica Vale regreso televisión: “Me siento como pez en el agua” Angélica, le dijo a People en Español, que lanzarse nuevamente a presentarse en dicho programa, es algo que le entusiasma muchísimo, además está mas que emocionada de compartir espacio con nuevos compañeros, ya que le dará la oportunidad de convivir, dice encontrarse emocionada. “Me encanta. La verdad es que un show donde me siento como pez en el agua; me divierto como una loca, desquiciada. Estoy un poco desquiciada. Feliz de la vida de poder regresar”, mencionó Vale a People en Español. “Estoy feliz de la vida y de tener compañeros nuevos, ahora en el jurado, como mi querido Eden, que sé que nos vamos a divertir muchísimo. Y muy emocionada”.

Se compara Eden Muñoz con Angélica Vale Por su parte, el cantante Eden Muñoz, también expresó si felicidad y entusiasmo al anunciar que estará compartiendo espacio con Angélica Vale. Por otra parte, confesó además que ha sido un proceso complicado integrarse nuevamente a un proyecto de dicha magnitud. “Creo que todavía estoy más loco y desquiciado que Angélica, y que el equipo”. “Es un reto, definitivamente, para mí. Nunca había hecho televisión, jamás, nunca, nunca. Me había tocado, en algunas ocasiones, tener invitaciones pero cortas. Pero ya un show con una temporada completa, de repente para mí, le decía Angélica, llega un momento en el que sí te estás muriendo de miedo, te sudan las manos, estás como ‘¿qué va a pasar”. mencionó Eden a ‘People en Español’.

Angélica Vale regreso televisión: “Va a marcar historia” confiesa Angélica Vale. Por su parte, la protagonista de la famosa telenovela ‘La fea más bella’, no pudo contener su alegría en anunciar su regreso a la pantalla chica, luego de haberse ausentado un tiempo de las cámaras, cabe recalcar que el programa será una fusión entre Televisa y Univisión, que se probará por primera vez. “Estar en el primer programa que va a marcar historia porque, además, porque es el primer programa que va a estar al iré en Estados Unidos y México. Me siento la gran cosa, pa’qué digo que no”, confesó. “Estoy feliz de la vida porque por fin se va a ver un proyecto que estoy haciendo porque, mucha gente en México me decía ‘¿ya te retiraste?’, ‘te juro que sí me estoy rompiendo el hocico en Estados Unidos, pero como se sabe de mí’. Declaró Angélica Vale para People en Español.

Angélica Vale regreso televisión: Se espera un concepto completamente diferente El intérprete de regional mexicano, Eden Muñoz, compartió que aunque es una experiencia nueva que enfrentará, no quita la emoción de sentir que estará participando en algo completamente diferente. Confesó que, es diferente sentir nervios por participar en un programa, que en experimentar en la música, pues es algo a lo que ya está acostumbrado. “Es un formato totalmente diferente la televisión a la música. En la música llega un momento en el que si te pones nervioso, pero es un nerviosismo que ya sabes como controlar, pero en la televisión no. Sé que se tiene que aprender, pero soy de las personas que no puedo ocultar un sentimiento bueno o malo; a veces, pongo la cara de vela derretida cuando estoy triste y, de repente, si se me nota la felicidad”, comentó. “Creo que me voy a acostumbrar”. Confesó según People en Español.

Acaparó en ‘Premios Lo Nuestro’ Angélica Vale estuvo presente en los Premios ‘Lo Nuestro 2022’, en donde acaparó la alfombra roja con un increíble atuendo color negro con blanco, además de que los seguidores comenzaron a notar un cambio físico. Antes de aparecer en la alfombra roja, confesó mediante sus historias de Instagram que estaba muy nerviosa. “¿Por qué me pongo tan nerviosa cada que son estas cosas de la alfombra roja?, ¿Será que me quiero encontrar a Maluma? Hay varios a los que quiero abrazar, ayer abracé a muchos en el ensayo, pero quiero abrazar a más personas, por cierto no traemos mascarilla porque todos nos hicimos exámenes y salió negativo, si no tenías tu prueba negativa no puedes entrar a los Premios Lo Nuestro, siento que ya estamos volviendo a la normalidad”, informó el portal ‘Msn’.

Angélica Vale regreso televisión: Comentarios que recibió Vale en la premiación Como ya se mencionó, Angélica entró a escena luciendo un vestido con una falda larga que le daba volumen, y una blusa escotada de los hombros, sin embargo, muchos de sus fans aclamaron su look y le hicieron buenos comentarios sobre el outfit que estaba combinando… “Que hermosa, simplemente la mejor”, “Ealeee, padrísimo su vestido!”, “Luce más que hermosa”, “Te amo Angie, luces hermosa”, “Se ve más que elegante”, “La mejor del mundo”, “Me encantó su vestido, le queda perfecto”, “La más linda”, “BELLA”, “Se le extrañaba a la Vale”.