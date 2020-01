Página

Angélica Vale utiliza entrevista para hablar de su marido

Niega que ella le pague todo y explica por qué

Dice que él es muy reconocido en Estados Unidos

La actriz mexicana Angélica Vale aprovechó los medios de comunicación para defender a capa y espada a su esposo, luego que este fuera acusado de mantenido.

Fue a través de una transmisión en vivo que la actriz dejó claro ante el público cuál es la situación actual de su matrimonio y el papel que juega en su hogar el hombre que tiene por marido.

Todo esto sucedió luego que de que su esposo fuera criticado de ser un mantenido, término que se emplea para decir que no trabaja y vive a expensas de lo que gana la persona con quien vive.

El video fue colgado en la cuenta personal de la página de Instagram @ventaneandouno y ha causado gran polémica porque Angélica Vale tuvo que salir en público a negar lo que se dice de él.

En el mensaje de la página se pudo leer: “Se sinceró con los medios. Angélica Vale se integrará al musical Chicago y en conferencia de prensa aprovechó para hablar sobre los comentarios que llegan a molestarle y que intentan afectar a su familia”.

De inmediato la reportera comenta que “hay unos comentarios malintencionados acusando a Oto Padrón, esposo de Angélica Vale de mantenido y golpeador, lo incomodaron al grado de pedirle a ella esfuerzos sobre cómo contener el escándalo”.

En eso Angélica Vale aparece diciendo al respecto: “Hubo una donde sí mi marido si dijo: oye tú qué onda. Porque aquí los chismes no llegan a tal grado, pero el mitú en Estados Unidos es muy fuerte, se dice algo de alguien se lo corren y luego ya después averiguan”.

“Pero afortunadamente también los medios de Estados Unidos sí conocen a mi marido, sí tiene ya una reputación de muchos años de ser una persona seria y honesta, y que no lo mantengo (risas) y que no le pega a las mujeres, claro”.

“Entonces esa nota no salió allá”. Luego una reportera preguntó sobre qué fue la acusación a lo que Angélica Vale respondió: “De eso, de que era un mantenido, que me pegaba, entonces hazme el favor, y es decir mi marido me decía: ‘¿Pero qué se hace?’. Yo le dije pues nada, es cierto, no verdad, pues pa’ que hacemos algo”.

Y al cambiar de tema, la reportero le pregunta sobre la posibilidad de unirse a su compatriota Eugenio Derbez para hacer un proyecto en conjunto, la actriz comentó lo siguiente: “Pues podría ser, por qué no, como diría Capulina”.

“Sabes qué, creo que andamos, mira Omar Chaparro y yo nos acabamos de enterar que somos vecinos, vivimos a menos de cinco minutos y llevamos ya cuantos años viviendo allá los dos, y nos acabamos de enterar osea hace un mes”.

“No, no, no, como que andamos cada quien en la loca, y nos nos vemos nunca y a veces nos encontramos en algún evento entonces cuesta como que muco trabajo reunirnos, quizá es eso, pero pues sí, sí deberíamos a empezar a hacer más cosas juntos”, dijo la actriz den la entrevista de televisión.