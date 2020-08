Angélica Rivera por fin rompió el silencio contestando si regresará a las telenovelas

Después de su divorcio de Enrique Peña Nieto, ‘La Gaviota’ apareció desde la cama

Su hija, Sofía Castro fue la encargada de grabarla y de hacerle la pregunta que todos querían saber

A través del Instagram de Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, quien estaba respondiendo preguntas de sus fanáticos en la sección de ‘historias’, por fin ‘La Gaviota’ respondió lo que todos querían saber: si regresará o no a las telenovelas.

Tras estar varios años alejada del medio artístico como parte de su labor de primera dama, cuando estuvo casada con Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, mucho se ha dicho si la actriz regresará a la pantalla chica y a Televisa para retomar su carrera como actriz, sin embargo, es hasta hoy cuando de viva voz, Angélica Rivera da una respuesta.

La página de Instagram de ‘escándalo’, reprodujo el video de la hija de Angélica Rivera en donde las dos se encontraban acostadas juntas en una cama y mientras Sofía Castro miraba fijamente a su celular en la dinámica de preguntas y respuestas, decidió hacerle la ‘pregunta del millón’ a la actriz.

“Tu mamá regresará a la televisión?”, fue lo que recibió Sofía Castro, a lo que ella se grabó enfocando a Angélica Rivera acostada de espaldas junto a ella y le dice: “Que si vas a regresar a la televisión”, por su parte ‘La Gaviota’ contesta: “Ps si…”, como una especie de resignación, sin embargo, la respuesta fue ampliada en su Instagram.

“Efectivamente regresaré a la televisión que siempre ha sido mipasión, les comparto que ya tengo proyecto en puerta pero por ahora no puedo hablar mucho, en unos días daré un comunicado oficial, agradezco las muestras de cariño que me dan”, fue lo que escribió Angélica Rivera.

Rápidamente los comentarios de la gente no se hicieron esperar y no fueron tan positivos como se creía: “Oila muestras de cariño dice serán de Los mexicanos?”, “Que pena con los que la ofenden y a el otro infiel le aplauden y lo felicitan cuándo toda la culpa la tiene sólo el. Su peor error fue casarse con Enrique”, “Jajaja pues el único cariño serán de sus hijas, el pueblo mexicano no olvida!”, comentaron.

