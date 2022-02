¿Angelica Rivera ahora es Uber?

Su hija inició con los rumores

No les importan las críticas Angelica Rivera Uber. Angelica Rivera, la actriz y ex esposa del también ex presidente de México Enrique Peña Nieto, ha pasado de ser la Primera Dama del país a dedicar su tiempo libre en una profesión que nada tiene que ver con la política, ¿puedes adivinar de qué se trata? No olvidemos que durante el periodo en que Peña Nieto era el mandatario, la “Gaviota” gozó del poder, la riqueza y múltiples lujos materiales, mismos que en diversas ocasiones la pusieron frente al ojo público y la metieron en dos que tres problemas bastante serios. Angelica Rivera de ser primera dama a trabajar cómo Uber Tras dejar el poder, la ex actriz de Televisa no solo se divorció del ex presidente, sino que ahora mantiene un bajo perfil y se dedica a llevar una vida lejos de los reflectores en Estados Unidos, pero sin duda algo que sorprendió a todos recientemente fue el ver que también dedica su tiempo libre en algo más. Y es que es gracias a sus hijas quienes constantemente comparten contenido multimedia en sus redes sociales, que sabemos cómo es que vive Angelica en la actualidad. Recientemente en una de las historias publicadas por una de ellas, la ex primera dama quedó en descubierto “trabajando” como Uber. Archivado como: Angelica Rivera Uber

Angelica Rivera Uber: su hija Fernanda Castro la dejo en descubierto Hace unos días, Fernanda Castro subió una historia en Instagram junto a su madre Angelica Rivera, en la que aparece manejando hacia un destino desconocido y cantando alegremente, en un momento del video, Fernanda enfoca a Angelica y comienza a llamarla como: “Uber madre”. El clip, fue reposteado por una cuenta de fans de Angelica Rivera en la misma red social, donde hicieron una comparación de la actriz y su hija un par de años después: “ay que bonitas ellas cantando en el carro! Tbt y Presente, InstaStories de Fernanda Castro”, escribió la cuenta. Archivado como: Angelica Rivera Uber

Angelica Rivera: “Uber madre” Luego de que el video se publicara y se viralizara en redes sociales, algunos rumores comenzaron a surgir en los que supuestamente aseguraban y hacían bromas sobre el cómo era que después de ser primera dama, ahora Angelica estaba trabajando como conductora de la aplicación de Uber. Situación que al final de cuentas terminó siendo solo una divertida broma de su hija Fernanda, quien probablemente solo hizo este comentario ya que su madre se había ofrecido a llevarla a algún lugar, por lo que su hija no dudo en jugar y referirla como “Uber madre” durante el camino. Archivado como: Angelica Rivera Uber

Los fans se mostraron encantado con la historia Por otro lado, la publicación realizada por la cuenta fan de Angélica en Instagram, se lleno de buenos comentarios en los que los seguidores mencionaron que estaban encantados de verlas compartiendo su tiempo libre juntas y por supuesto más cariñosas que nunca. “Mis Diosas”, “Adoro, me encanta como cantan juntas en el carro”, “Que bonito verlas cantar, me encanta”, “Sus voces son la armonía perfecta”, “Preciosas como se divierten”, “Ahhhhh me encantan”, “Las amo, son las mejores”, escribieron algunos de los usuarios en la sección de comentarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Tú me haces sentir que puedo volar” Mientras que Angelica Rivera mantiene su cuenta de Instagram como privada, sus hijas Sofia, Fernanda y Regina Castro no han desaprovechado y cada que tienen oportunidad publican fotografías e historias junto a su madre la ex esposa de Enrique Peña Nieto. El 16 de septiembre del año pasado, su hija Regina compartió una antigua y tierna fotografía en su perfil de ella aún siendo pequeña y su madre. “Tú me haces sentir que puedo volar”, imagen que acumuló más de 5 mil likes y muchos comentarios de los seguidores. Archivado como: Angelica Rivera Uber

Atacan a Angelica Rivera A pesar de tratarse de una linda fotografía madre e hija publicada por Regina, esto no fue impedimento para que los internautas escribieran malos comentarios, como el caso de una de las usuarias que comentó un mensaje atacando a la Gaviota y su hija: “Y te hace sentir que vivirás sin preocupaciones el resto de tu vida, ya robo digo trabajo 6 años”, comento una joven en la publicación, sin embargo, pareciera que la hija de Angelica no le toma importancia a los malos comentarios pues continua compartiendo contenido con su madre. Archivado como: Angelica Rivera Uber

Sofía Castro comparte fotografía junto a sus padres el Güero y Angelica Otra que no tiene problemas en compartir contenido junto a su familia es Sofía Castro, quien recientemente subió una fotografía acompañada de sus hermanas y padres el Güero Castro y Angelica Rivera mientras celebraban la navidad luciendo muy contentos. “Merry Christmas from our family to yours. Que todo lo bueno te abrace, te acompañe y se quede contigo por siempre, les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Todo mi amor y mi cariño siempre!! (…) esto somos nosotros 5 una familia si… no convencional, pero más unida que nunca… y obviamente la mejor” escribió Sofía Castro en Instagram. Archivado como: Angelica Rivera Uber